Hincha se mete al campo con camiseta de Claudio Pizarro en el partido de Werder Bremen vs Everton [FOTO]

Al mismo estilo de la final de la Champions League un hincha con la camiseta de Claudio Pizarro interrumpió el encuentro amistoso que estaba disputando el Werder Bremen frente al Everton de Inglaterra.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Bremen disputaba su último partido de preparación con miras al inicio de la Bundesliga, cuando un fanático de Claudio Pizarro se metió a la cancha con la dorsal del ‘Bombardero de los Andes’, el hincha logró atravesar sin complicaciones el terreno de juego y escapar exitosamente de la seguridad.

Claudio que no fue titular en ese partido y se encontraba en el banco de suplentes cuando sucedieron los hechos, el ex Bayern Múnich recién hizo su ingresó al minuto 28 del segundo tiempo, en esta oportunidad el peruano no anotó para su equipo.

Claudio Pizarro y su última temporada en el fútbol profesional

El delantero ha expresado en una entrevista hace algunas semanas que este será su última temporada como futbolista profesional, retirándose a los 40 años de las canchas y vistiendo la camiseta del Bremen, en el cual tiene el cartel de ídolo.

¿Claudio le dice ‘NO’ Alianza Lima?

Con estas declaraciones Pizarro estaría acabando con la ilusión de todos los hinchas ‘blanquiazules’, pues su regreso a Alianza Lima muy poco probable, pero en la Victoria no pierden las esperanzas de volver a ver al ex capitán de la Selección Peruana jugando en Matute.