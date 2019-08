Manchester United vs Chelsea EN VIVO vía ESPN 2: Premier League [Fecha 1]

Manchester United vs Chelsea EN VIVO vía ESPN 2 | este domingo 11 de agosto a las 10:30 a.m. (hora peruana) por la fecha 1 de la Premier League de Inglaterra. El partido se jugará en Old Trafford y tendrá el arbitraje de Anthony Taylor. A la vez, será transmitido por ESPN Play, Sky HD, DAZN y SporTV, mientras que podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La expectativa de ver en juego al Manchester United disminuye cada temporada, en los últimos años, en los hinchas. El apogeo de los ‘Diablos Rojos’ terminó desde la salida de Sir Alex Ferguson y, a pesar de elevar el nivel de cuando en cuando, no parecen tener armas para chocar con el City de Pep Guardiola o el Liverpool de Jürgen Klopp. Más todavía con el pésimo mercado que han tenido.

📊 El récord de Ole 🆚 Frank Lampard como futbolista:



Partidos jugados: 11

Triunfos: 5

Empates: 3

Derrotas: 3

Goles del United: 23 (4 para Solskjaer)

Goles rivales: 13 (1 para Lampard)



Los números nos favorecen, @ChelseaFC_Sp 😎 pic.twitter.com/ccu73vTykH — Manchester United (@ManUtd_Es) August 10, 2019

A la hora de comprar no ha sido negativo, puesto que Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) y Harry Maguire (Leicester) podrían dar resultados, sino que el error fueron las bajas. Romelu Lukaku, Ander Herrera y Antonio Valencia se fueron y no fueron reemplazados. La potencia del ataque se ha visto mermada desde hace un tiempo, siendo Anthony Martial y Marcus Rashford los obligados a brillar.

La continuidad de trabajo de Ole Gunnar Solskjaer es a favor, más considerando que el Chelsea decidió apelar por un hombre de casa, como es Frank Lampard, pero de corta experiencia. Tras su paso en el Derby County, el ex jugador blue toma la responsabilidad de dirigir a club de sus amores, que perdió a Eden Hazard y, por lo visto, apelará mucho por las emergentes figuras.

Christian Pulisic ha sido la única incorporación, en medio de la sanción que les impide contratar, mientras que el defensa Kurt Zouma y el goleador Tammy Abraham, todavía jóvenes jugadores, volvieron tras sus cesiones y buscarán protagonismo. El plan de la directiva es apelar al trabajo con las categorías inferiores de la mano de Frank Lampard. ¿Saldrá bien para esta campaña?

Pocas veces se ha visto un Manchester United vs Chelsea en la primera fecha de la Premier League, un duelo que se convirtió en uno de los más atractivos en Inglaterra. Los duelos directos, hasta ahora, han sido parejos, aunque los blues se hicieron dominadores desde 2013 hasta 2015.

Manchester United vs Chelsea: Antecedentes en Premier League

28.04.19 Manchester United 1-1 Chelsea

18.02.19 Chelsea 0-2 Manchester United (FA Cup)

20.10.18 Chelsea 2-2 Manchester United

19.05.18 Chelsea 1-0 Manchester United (FA Cup)

25.02.18 Manchester United 2-1 Chelsea

05.11.17 Chelsea 1-0 Manchester United

Manchester United vs Chelsea: Posibles alineaciones por la Premier League

XI Manchester United: David De Gea; Wan-Bissaka, Víctor Lindelof, Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Fred, McTominay, Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James.

XI Chelsea: Kepa; César Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson; Mateo Kovacic, Jorginho; Pedro, Ross Barkley, Christian Pulisic y Tammy Abraham.

¿En qué canales juega Manchester United vs Chelsea por la Premier League EN VIVO?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN Brazil, Watch ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Flow Sports PL, RUSH, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go

Internacional: TalkSport Radio World, Arsenal Player

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jamaica: RUSH, Flow Sports PL

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: Flow Sports PL, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV2

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live Extra App, NBCSports.com, NBCSN

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

A qué hora juegan Manchester United vs Chelsea EN VIVO por ESPN, DAZN Y SPORTV

Perú: 10.30 a.m.

México (Centro): 9.30 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.30 a.m.

México (Noroeste): 7.30 a.m.

Ecuador: 10.30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 11.30 a.m.

Estados Unidos (Miami): 10.30 a.m.

Colombia: 10.30 a.m.

Argentina: 12.30 p.m.

España: 5.30 p.m.

España (Islas Canarias): 4.30 p.m.

Uruguay: 12.30 p.m.

Paraguay: 12.30 p.m.

Chile: 11.30 a.m.

Brasil: 12.30 p.m.

Bolivia: 11.30 a.m.

Venezuela: 11.30 a.m.

Canadá: 10.30 a.m.

Costa Rica: 9.30 a.m.

Guatemala: 9.30 a.m.

Honduras: 9.30 a.m.

El Salvador: 9.30 a.m.

Puerto Rico: 11.30 a.m.

República Dominicana: 11.30 a.m.

Panamá: 10.30 a.m.

Italia: 5.30 p.m.

Francia: 5.30 p.m.

Alemania: 5.30 p.m.

Portugal: 5.30 p.m.

Holanda: 5.30 p.m.

Inglaterra: 4.30 p.m.

Manchester United vs Chelsea EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Manchester United vs Chelsea, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.