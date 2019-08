Intercede por él: Marca asegura que Lionel Messi llamó a Neymar para que vuelva a fichar por Barcelona

Intercede por él. La novela Neymar no tiene cuando acabar, y justo cuando parece que tiene todo encaminado para cerrar con el Real Madrid, la visita de su abogado a las oficinas del Barcelona hace que todo tome un nuevo rumbo. Además, un detalle crucial ha entrado en este dilema del brasileño por conseguir nuevo club.

Y es que, según Marca de España, Lionel Messi, ídolo del Barcelona y para muchos el mejor jugador del mundo, llamó a Neymar para que este desista de fichar por el Real Madrid y decida de una vez por todas volver al Barcelona.

El argentino no quiere ver a su amigo en el eterno rival de siempre por lo que intenta convencerlo para fichar por Barcelona. Ambos jugadores, junto a Luis Suárez, han manifestado su buena relación mediante todos los medios posibles, incluso Messi reveló que poseen un grupo de WhatasApp donde solo se encuentran los tres futbolistas.

Por el momento, Barcelona había ofrecido un trueque para el regreso de Neymar: Coutinho y un jugador más que desee el PSG por el pase del brasileño. Sin embargo, el cuadro parisino pretende recuperar parte de los 220 millones de euros que pagó por el astro brasileño.

No obstante, desde la interna del Barcelona aseguran que Neymar ya no vale los 220 millones pagó por él hace un par de temporadas, por lo que el truque que ofrecen por el astro brasileño es considerado justo por el cuadro culé. Veremos en las próximas horas como se desarrolla el futuro del ex Santos.