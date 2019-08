Premier League [ACTUALIZADO]: Resultados y tabla de posiciones de la fecha 2

La Premier League inició una nueva temporada hace no más de dos semanas y hoy lunes 19 de agosto la jornada 2 llegó a su final. Manchester United no pudo con Wolves y empataron 1-1 en el Molineux Stadium; Paul Pogba falló un penal en el complemento. A continuación, revisa los resultados y tabla de posiciones de la fecha.

Liverpool es el líder actual de la liga inglesa al sumar su segundo triunfo consecutivo. El sábado, los ‘Reds’ tuvieron como víctima en Anfield al Southampton, al cual ganaron por un marcador de 2-1. Los dirigidos por Jürgen Klopp siguen invictos en el certamen y llegan de coronarse campeones de la Supercopa de Europa.

The spoils are shared after Neves' spectacular finish cancels out Martial's first-half strike#WOLMUN pic.twitter.com/oemSUpZ7QD