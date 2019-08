[EN VIVO] Fox Sports por Liverpool vs Chelsea Supercopa de Europa

Liverpool vs Chelsea EN VIVO ONLINE partidos de hoy Supercopa de Europa | HOY miércoles 14 de agosto se disputa el título de la Supercopa de Europa entre 'Reds' y 'Blues'. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Vodafone Park y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

El Liverpool y el Chelsea optan a lograr el primer título de la temporada 2019-20 en Estambul, aunque las sensaciones sean muy distintas a cómo llegan los vigentes campeones de la Champions League y la Europa League, respectivamente.

Chelsea vs Liverpool historial de enfrentamientos

En la primera fecha de la Premier League, el Liverpool y el Chelsea han representado las dos caras de la moneda. Los 'Reds' arrancaron con una goleada por 4-1 al Norwich City mientras los 'Blues' tropezaron por 4-0 en Old Trafford a manos del Manchester United.

El equipo de Jurgen Klopp dejó atrás las dudas en los amistosos de pretemporada y volvió a presentar una imagen demoledora cuando se trata de un partido oficial. Mohamed Salah y Virgil van Dijk anotaron y aquello significa una buena noticia para los intereses 'reds'.

Eso sí, el Liverpool no podrá disponer de todos sus efectivos en la Supercopa de Europa El arquero Alisson Becker se lesionó en el debut, estará varias semanas de baja y su lugar en el once titular será tomado por el español Adrián San Miguel.

El Chelsea, por su parte, recibió un duro varapalo en el arranque de la era Lampard. El histórico del club tomó el testigo de Maurizio Sarri y no le pudo ir peor en el debut: derrota por 4-0 ante el Manchester United.

Para colmo, el Chelsea no ha podido ni puede reforzarse debido a la sanción de la FIFA por transferencia irregular de menores. La marcha de Eden Hazard ha dejado un enorme vacío en el engranaje del equipo que demandará tiempo para que pueda asentarse la idea del nuevo DT y jugadores jóvenes como Pulisic, Mount y Abraham.

La noticia positiva para el Chelsea es la recuperación de N'golo Kanté, suplente ante el Manchester United y cuyo estado físico le impidió ser titular en Old Trafford. Además, es posible la vuelta a la titularidad de Olivier Giroud, máximo goleador de la pasada Europa League.

Las últimos antecedentes sitúan las cosas más parejas, con un triunfo del Liverpool por 2-0 ante el Chelsea en la Premier League mientras en la Copa de la Liga los 'Blues' ganaron con una magistral actuación del hoy ausente Eden Hazard.

Once años después, el Liverpool y el Chelsea volverán a verse en una competencia europea. La última vez, los londinenses eliminaron a los 'reds' en cuartos de final, aunque aquel triunfo no les valió para alzar la Champions League (derrota en la final ante el Manchester United por la vía de los penales).

Liverpool vs Chelsea Supercopa 2019 EN VIVO | Alineaciones probables

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso o Emerson; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Pulisic, Giroud.

Dónde ver el Liverpool vs Chelsea EN VIVO Supercopa 2019 | Guía TV

A qué hora ver el Liverpool vs Chelsea EN VIVO Supercopa 2019 | País por país

Liverpool vs Chelsea EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

