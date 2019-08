Chelsea vs Leicester EN VIVO vía ESPN 2: Jornada 2 de la Premier League

Chelsea vs Leicester EN VIVO vía ESPN 2 | este domingo 18 de agosto desde las 10:30 a.m. (hora peruana) por la Jornada 2 de la Premier League 2019-20. El encuentro se disputará en Stamford Bridge, siendo también transmitido por ESPN Play, Sky GO, DAZN y Telemundo. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Graham Scott. El inicio del torneo inglés no ha sido de la mejor forma para el Chelsea de Frank Lampard, en medio de la travesía que pasan por la suspensión que ha impedido que realicen contrataciones en el último mercado de fichajes. Los ‘Blues’ apuestan por el joven entrenador, ex estrella del club, para afrontar de la mejor forma el torneo.

La primera presentación oficial terminó con una goleada sufrida por 4-0 ante Manchester United, aunque en la siguiente presentación hubo una notoria mejoría. A pesar de perder la Supercopa de Europa ante Liverpool en penales, el 2-2 en el tiempo normal demostró cohesión en el ataque, pero con situaciones por afinar en defensa. Chelsea, ahora en casa, busca celebrar su primer triunfo.

Aunque la cosa no se avecina nada fácil, pues el Leicester es uno de los equipos llamados a ser una de las sorpresas en el campeonato. El título obtenido en la temporada 2015-16 quedó en el pasado y la gran cantidad de jugadores tampoco continúa en el plantel que actualmente dirige Brendan Rodgers. Kasper Schmeichel, portero y capitán, y Jamie Vardy se mantienen, siendo los líderes.

James Madison, Harvey Barnes y Youri Tielemans son las caras jóvenes que le otorgan frescura a la ofensiva de los ‘Foxes’. Ayoze Pérez llegó desde el Newcastle, mostrando buenas cosas, aunque todavía debe acoplarse. La salida de Harry Maguire, en el último día del mercado, le abrió las puertas al central Caglar Soyuncu, joven todavía, pero con experiencia. La misión es obtener los tres puntos.

A look at how the lads have been getting on ahead of #CheLei 💪 pic.twitter.com/X3qA06lkVD — Leicester City (@LCFC) August 17, 2019

Los duelos directos más recientes han sido parejos, aunque con la balanza algo inclinada a favor de Leicester (debutó recién con un 0-0 con Wolverhampton). En el King Power Stadium, igualaron 0-0, aunque el último juego en Stamford Bridge terminó con la derrota 1-0 del Chelsea. Jamie Vardy fue el verdugo (2018), pero en el 2017 hubo un 3-0 para los blues en casa. Duelo parejo y de emociones.

Chelsea vs Leicester: Posibles alineaciones para el partido por Premier League

XI Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Pedro, Giroud y Pulisic.

XI Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Tielemans, Ndidi, Maddison; Barnes, Vardy y Albrighton.

