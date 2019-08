Manchester United 1-0 Wolverhampton EN VIVO por la Premier League

Manchester United se enfrenta con Wolverhampton por la segunda jornada de la Premier League EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 este lunes 19 de agosto a las 2:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Molineux Stadium y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

34' Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer han tomado el control del juego: tienen la posesión del esférico.

32' Manchester United recuesta su ataque por la banda derecha. Wan-Bissaka centra, pero no encuentra receptor.

30' Tiro libre para Wolves, pero aparece David de Gea para rechazar el peligro.

28' Ahora los 'Diablos Rojos' esperan en campo propio para contragolpear.

26' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MANCHESTER UNITED! Anthony Martial anota el 1-0 a favor de los 'Diablos Rojos.

24' Ahora intenta Lindelof, pero el ataque no salió como lo esperaba.

22' James intenta progresar por la banda derecha, pero es detenido por Jonny.

20' El partido se ha vuelto muy predecible por parte de ambas escuadras.

18' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! Lo que se ha perdido Anthony Martial. ¡INCREÍBLE! Puo ser el 1-0.

16' James recibe las instrucciones de Ole Gunnar Solskjaer: quiere que su equipo presione un poco más.

14' Wolves juega por las bandas al igual que Manchester United: ambos priorizan la tenencia del balón.

12' Excelente cambio de orientación de McTominay, pero Doherty recupera el esférico para Wolves.

10' Wan-Bissaka es el que más intenta en Manchester United: trata de asociarse con Jesse Lingard.

8' Centro hacia Maguire, pero rechaza Boly. Lateral para los 'Diablos Rojos'

7' Córner para Manchester United: Paul Pogba reclamaba falta cerca del área, pero el árbitro desestima.

5' Dura falta de Jonny y el árbitro de la contienda determina falta. En salida Manchester United.

3' Pogba se convierte en el ancla del Manchester United, quien trata de mantener la posesión del esférico.

1' Maguire se impone en la zaga y detiene el primer avance de Wolves.

¡INICIÓ!

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba, James; Lingard, Rashford, Martial

Ole makes 1️⃣ change from our opening day victory, with @Daniel_James_97 set to make his first competitive start for #MUFC!#WOLMUN