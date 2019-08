Paolo Guerrero se enfrenta a torcedores del Flamengo en el Maracaná

Paolo Guerrero no fue bien recibido por los cerca de 66 mil hinchas del Flamengo en el Maracaná. Los simpatizantes del Mengao se dedicaron a insultar -y abuchear- al goleador histórico de la selección peruana al verlo con la camiseta del Inter de Porto Alegre durante los 90 minutos. Sin embargo, el "Depredador" no se quedó callado y, con un gesto de su mano derecha, les prometió que voltearían el 2-0 en contra la próxima semana (miércoles 28 de agosto) en el Beira-Río.

"Paolo Guerrero fue objeto de burlas por parte de los hinchas del Flamengo. Cuando salió del campo de juego lo hizo con una sonrisa, y les respondió: 'allí, allí'. Con esto quiso referirse al partido de vuelta en el Beira-Río del próximo miércoles", escribe el periodista Ivan Raupp (@IvanRaupp) del "Grupo Globo".

Paolo Guerrero foi provocado por rubro-negros ao deixar o campo de jogo e, com um sorriso no rosto, respondeu com “LÁ, LÁ”, referindo-se ao jogo de volta no Beira-Rio, na próxima quarta #gefla pic.twitter.com/t7uoqa5b2O — Ivan Raupp (@IvanRaupp) August 22, 2019

El Inter de Porto Alegre necesita ahora más que nunca a Paolo Guerrero.

Otras imágenes fueron captadas por el portal "Esporte Interativo", aquí se aprecia como los hinchas del Flamengo ubicados en diversos sectores de las tribunas populares, occidente y oriente del Maracaná realizan las ofensas sobre Paolo Guerrero con un grito ensordecedor: "Ei, Guerrero... vai tomar no c*!)" ("Hey, Guerrero... vas a tomar por c*").

Con dos tantos de Bruno Henrique (76' y 79'), el Flamengo parte con la ventaja de 2-0 para la revancha frente al Inter de Porto Alegre. Paolo Guerrero estaría presente en este duelo antes de los amistosos de la selección peruana.