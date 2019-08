Inter 0-0 Flamengo [FOX Sports 2 EN VIVO]: En directo con Paolo Guerrero por Copa Libertadores

FOX Sports EN VIVO Internacional vs Flamengo ONLINE Con Paolo Guerrero vía Globo TV y SporTV Brasil Partido de hoy Copa Libertadores 2019 | Este miércoles 21 de agosto, a partir de las 7.30 p.m. (hora de Lima y Quito) y 10.30 p.m. (hora de Brasilia), Colorado y Mengao se medirán en el mítico Estadio Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. Sigue el MINUTO a MINUTO en INTERNET por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO EN VIVO Inter vs Flamengo vía FOX Sports 2

Sigue todos los detalles del partido entre Inter y Flamengo.

SEGUNDO TIEMPO

67' Cambio en Inter: Ingresa Nico López en lugar de Andrés D' Alessandro.

62' Wellington se iba con todo por el costado izquierdo, pero le quitan la pelota con falta y no le cobran nada.

60' Cambio en Inter: Se va del campo Rafael Sobis y lo reemplaza Wellington Silva.

55' Falta de Paolo Guerrero sobre Rodrigo Caio en el medio del césped.

51' Rodrigo Lindoso recibe un manotazo de Gerson y el árbitro ve el VAR y pide que se levante porque el jugador del Inter exagera.

49' Rodrigo Lindoso entra duro sobre Gabriel Barbosa que pide falta, pero no le cobran nada.

46' ¡AMARILLA PARA PAOLO! El peruano va con todo a disputar una pelota con Rafinha y el árbitro lo amonesta.

- ¡Inició el segundo tiempo!

ENTRETIEMPO

- Cambio en Flamengo: Se retira De Arrascaeta y entra Gerson en su lugar.

PRIMER TIEMPO

46' ¡PIDEN OTRO PENAL! Rodrigo Caio intenta cabecear y choca con Patrick, y pide penal, pero no cobran nada.

45' ¡ENORME LOMBA! De Arrascaeta se la toca a Barbosa dentro del área y este remata, pero aparece el portero del Inter para salvar a su equipo.

44' El árbitro se comunica con el VAR y no cobra nada mientras Paolo Guerrero lo revisan los médicos.

42' ¡PIDEN PENAL! Paolo Guerrero remata dentro del área y choca en un defensa local, pero el peruano se queja de una falta.

41' Patrick centra y D' Alessandro para la pelota pero no consigue disparar.

40' Andrés D' Alessandro remata al arco desde fuera del área tras una contra, pero la manda desviada.

37' Falta de Rafinha sobre Rafael Sobis en el medio del terreno de juego.

35' Internacional intenta con pelotazos a Paolo Guerrero, pero está bien marcado y no puede tocar el esférico.

33' Buen cierre de Bruno cuando Bruno Henrique quería sacar un centro en el área del Inter.

31' Dura falta de De Arrascaeta sobre Rafael Sobis y el árbitro no saca nada aún.

28' Cabezazo de Bruno Henrique tras centro de Barbosa, pero le sale al medio y Lomba se queda fácilmente con el balón.

24' Flamengo se ha apoderado de la pelota e Inter juega al contraataque.

21' Paolo Guerrero quedó mano a mano con un defensa rival, pero el árbitro le cobra posición adelantada.

18' Bruno Henrique saca un zapatazo fuera del área que Lomba consigue estirarse y mandarla a tiro de esquina.

17' Partido muy trabado con muchas faltas en todo el campo.

14' Gabriel Barbosa increpa algo a Rafael Sobis y luego el técnico de Flamengo se mete en la disputa, pero al final calman a todos.

11' Rodrigo Caio cabecea en un corner, pero Lomba coge sin problemas el esférico.

8' Everton Ribeiro dispara al borde del área, pero Lomba ataja su tiro.

7' Rafael Sobis le pega de tiro libre y manda la pelota por arriba del travesaño.

2' Mandan un pelotazo a Paolo Guerrero, que busca el arco y se tropieza con el portero de Flamengo.

- ¡Empezó el partido!

- Calentamiento de los futbolistas del Flamengo.

- Los jugadores del Inter de Porto Alegre iniciaron los trabajos de calentamiento en el Estadio Maracaná.

Estamos em campo para o aquecimento! #VamoInter pic.twitter.com/6PJL6CajkP — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 21, 2019

- Así fue la llegada de los jugadores del Inter de Porto Alegre.

CHEGAMOS! O Colorado está no Maracanã para enfrentar o Flamengo. #VamoInter pic.twitter.com/t9lZrvMJqK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 21, 2019

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Inter vs Flamengo

Flamengo: Diego Alves; Filipe Luís, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Rafinha; Cuella, Willian Arao, De Arrascaeta; Ribeiro, Henrique y Gabriel.

Entrenador: Jorge Jesús.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Flamengo está escalado para enfrentar o Internacional no jogo de ida das quartas de final da @LibertadoresBR! Vai pra cima deles, Mengo! 🔴⚫️ #CRF #FLAxINT pic.twitter.com/6RYz51wDU2 — Flamengo (@Flamengo) August 21, 2019

Internacional: Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Rafael Sobis; y Paolo Guerrero.

Entrenador: Odair Hellmann.

A @Uber_Brasil traz para você o time que vai a campo nesta quarta-feira. pic.twitter.com/JF52YmMV4l — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 21, 2019

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter y Flamengo!

Previa Inter vs Flamengo

Flamengo espera abarrotar de hinchas las tribunas del legendario Maracaná y tomar ventaja en la llave frente al Internacional, del peruano Paolo Guerrero. El equipo de Río de Janeiro llega animado después de imponerse por 1-4 en el derbi carioca ante el Vasco da Gama en la decimoquinta jornada del Campeonato Brasileño, resultado que lo dejó en la segunda posición con 30 puntos, 2 menos que el líder, Santos, que dirige el argentino Jorge Sampaoli.

Dos goles de Gabriel, máximo artillero de la liga brasileña con once tantos; otro del uruguayo Giorgian De Arrascaeta y uno más de Bruno Henrique sentenciaron el triunfo del Flamengo.

La figura del partido fue el portero Diego Alves, exValencia de España y quien atajó dos penaltis, mientras que el lateral Filipe Luis, exAtlético de Madrid, tuvo un buen rendimiento y actuó durante los 90 minutos. Se espera que pueda jugar en mejores condiciones para el Flamengo-Internacional.

Ante Internacional, el técnico del Flamengo Jorge Jesús contará de nuevo con el exBayern Múnich Rafinha y tendrá a disposición a jugadores que han actuado en los últimos partidos como los centrocampistas Willian Arao, Gustavo Cuéllar y Gerson y los relevistas Éverton Ribeiro, el paraguayo Robert Piris y el colombiano Orlando Berrío.

El colombiano Cuéllar, a pesar de estar en negociaciones con equipos de Italia y Arabia Saudí, deberá mantenerse en el equipo titular, en el que las únicas ausencias serán el defensa Rodrigo Caio y el centrocampista Diego Ribas, ambos lesionados.

El Inter confía en los goles de Paolo Guerrero

Internacional, dirigido por Odair Hellmann, viene de vencer a domicilio por 0-1 a Fortaleza con gol de Wéllington Silva y subió a la séptima posición de la liga brasileña con 24 unidades. Paolo Guerrero tiene la llave del gol por su buen momento en los últimos compromisos con la camiseta del "Colorado".

Para dicho partido Hellmann utilizó un equipo emergente con jugadores como el portero Danilo Fernandes, Guilherme Parede, el argentino Martín Sarrafiore y el colombiano Santiago Tréllez, entre otros.

Para enfrentar a Flamengo, el Internacional de Porto Alegre llega con un récord de 519 minutos sin recibir gol y con una destacada actuación de los dos zagueros centrales, el argentino Víctor Cuesta y Rodrigo Moledo.

Paolo Guerrero frente a su ex, Flamengo

El partido será también especial para el goleador Paolo Guerrero, quien se enfrentará a uno de los equipos (Flamengo) que ya defendió en Brasil y donde también fue ídolo, como le pasó en Corinthians.

A pesar de haber reservado a todos los titulares, Hellmann mantiene la duda en dos posiciones y deberá definir en las próximas horas la titularidad entre los centrocampistas Nonato y Bruno Silva y los atacantes Rafael Sobis y el uruguayo Nico López.

El partido de vuelta se disputará el 28 de agosto en Porto Alegre y el ganador se enfrentará en una semifinal también brasileña al vencedor de la llave entre Palmeiras y Gremio.

Partidos de hoy de la Copa Libertadores 2019 | Internacional vs Flamengo

Partido: LDU Quito 0-2 Boca Juniors

Día: miércoles 21 de agosto

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio de LDU

Etapa: Cuartos de final (ida)

Hora: 5.15 p.m. (Lima y Quito); 7.15 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports (Argentina) y Facebook Watch (Ecuador)

Partido: Flamengo vs Internacional

Día: miércoles 21 de agosto

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Maracaná

Etapa: Cuartos de final (ida)

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 1

Qué es la Copa Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Inter vs Flamengo

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Thuler, Pablo Mari, Filipe Luis; Gustavo Cuéllar, Willian Arao, Giorgian De Arrascaeta, Gerson; Bruno Henrique y Gabriel.

Entrenador: Jorge Jesús.

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uéndel; Rodrigo Lindoso, Nonato (o Bruno Silva), Patrick, Andrés D'Alessandro; Nico López (o Rafael Sobis) y Paolo Guerrero.

Entrenador: Odair Hellmann.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, auxiliado en las líneas por sus compatriotas Christian Schemann y Claudio Ríos. El VAR estará comandado por el chileno Julio Bascuñán.

Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.