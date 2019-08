Torcedores del Flamengo insultaron a Paolo Guerrero en el Maracaná

Paolo Guerrero ya no es bien recibido en el Flamengo. El capitán de la selección peruana fue recibido con insultos al momento de hacer el calentamiento en el Estadio Maracaná previo al partido que sostuvo con el Internacional de Porto Alegre y el "Mengao", su exequipo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019.

Las imágenes fueron captadas por el portal "Esporte Interativo", aquí se aprecia como los hinchas del Flamengo ubicados en diversos sectores de las tribunas populares, occidente y oriente del Maracaná realizan las ofensas sobre Paolo Guerrero con un grito ensordecedor: "Ei, Guerrero... vai tomar no c*!)" ("Hey, Guerrero... vas a tomar por c*").

En el partido, Paolo Guerrero recibió una marca fuerte del Flamengo y, al principio, tuvo un fuerte choque con el portero Diego Alves. Para el segundo tiempo, protagonizó una discusión con el brasileño Rafinha luego de disputar un balón.

Con dos tantos de Bruno Henrique (76' y 79'), el Flamengo parte con la ventaja de 2-0 para la revancha frente al Inter de Porto Alegre que se disputará el próximo miércoles 28 de agosto en el Beira-Río de Porto Alegre. Paolo Guerrero estaría presente en este duelo antes de los amistosos de la selección peruana.