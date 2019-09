DT de España: "Si Luis Enrique decide volver, daré un paso al lado"

Luis Enrique vive un duro momento que a ningún padre le gustaría pasar, la pérdida de su hija. El ex estratega del Barcelona tuvo que renunciar a su cargo de entrenador de la selección española para enfocarse en sus temas familiares, siendo Robert Moreno el elegido para tomar las riendas de la "Roja".

Moreno, quien fue el asistente técnico en el proceso de Luis Enrique, sabe el difícil presente por el que pasa su predecesor y reconoció que se debe mantener cierto respeto y distancia por una situación tan delicada como de la que se habla.

"Ahora hay una situación muy reciente que hay que respetar. Hay tres ruedas de prensa que no me hubiese gustado hacer. En Malta, mi presentación y la de este lunes. Me gustaba la de antes. A Luis le considero un amigo y ha de estar por delante de cualquier proyecto en la vida. Si dado el momento él decide que tiene ganas de volver seré el primero, y encantado, de dar un paso al lado y volver a trabajar con él", declaró Moreno.

Así mismo, el estratega español se refirió al esquema que quiere aplicar en la selección de cara a los encuentros contra Rumania e Islas Faroe por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, priorizando la posesión del esférico ante cualquier rival.

"Nos gusta un estilo de juego parecido. Veremos matices, algunos jugadores han cambiado, pero buscaremos lo de antes. Tener el balón con sentido y buscando profundidad. Hay que elaborar antes de lograrlo y que eso nos permitirá que, cuando ataquemos juntos, podremos presionar el balón. Recuperarla rápido e intentar convertir cada ataque en una situación de tiro", señaló.

Moreno también fue consultado sobre la ausencia de Diego Costa en la convocatoria, intentando poner paños fríos al tema. "Me parecería una falta de respeto decir lo que veo o no en un jugador que no está. Donde pasan más tiempo es en su club y no hay motivos concretos por no traerlo. Me van a permitir que siga un poco con la norma que tenía Luis Enrique de centrarme solo en los que han venido y no en los que se han quedado".

Además, el DT de la "Roja" reconoció el buen momento que vive Paco Alcácer con el Borussia Dortmund, valiéndole el llamado a la selección. "Viene marcando muchos goles. Si un delantero está en racha, lo aprovecharemos. Ya vino con la Selección y hemos creído que nos podría ayudar en este momento. Esperemos que siga con esa racha".

Robert Moreno deberá concentrarse de lleno en la clasificación a la Euro 2020, liderando el grupo F con 12 puntos. Hasta el momento el campeón del mundo en el 2010 solo conoce de victorias e intentará extender su racha ante Rumania e Islas Faroe el 5 y 8 de setiembre.