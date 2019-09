Egipto, Sudán y Nicaragua no votaron por Messi en el The Best

¿Lionel Messi fue un justo ganador en el The Best? A pocos días de haberse anunciado al jugador del Barcelona como el "Mejor Jugador del Año" en los premios de la FIFA, han aparecido los testimonios de las selecciones de Egipto, Sudán y Nicaragua, quienes aseguran no haber hecho su voto por el argentino.

Egipto emitió un comunicado, a través de sus redes sociales, donde expresaron su malestar y preocupación debido a que los votos que hicieron Ahmed Al-Mohammadi, capitán de Egipto, y Shawki Gharib, entrenador de la sub-23 de dicho país quien tomó el lugar de su homólogo despedido en la selección mayor, por su compatriota Mohamed Salah no fueron considerados por la FIFA en el The Best 2019.

"La Federación egipcia de fútbol ha decidido abrir una investigación para conocer las circunstancias del voto de Egipto en el concurso de los mejores del mundo y por qué no se aprobó el voto de Egipto. La Federación egipcia de fútbol había enviado oficialmente los votos de Egipto a la FIFA el 15 de agosto, antes de que expirara el plazo de cuatro días, y el formulario de votación fue confirmado por la FIFA el último día de la votación el 19 de agosto", dice el comunicado.

Sin embargo, este no es el único caso que generado polémica. El entrenador de Sudán, Zdravko Lugaroszic, aseguró que no votó por Lionel Messi entre sus tres elegidos que fueron Mohamed Salah, Sadio Mané y Kylian Mbappé.

Asimismo, el capitán de Nicaragua Juan Barrera también manifestó que no realizó voto alguno en el "The Best": "No Vote por los premios The Best 2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias".

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

El futbolista centroamericano dio su versión de los hechos al portal ‘La Prensa‘ explicando lo sucedido y el motivo de su molestia: "Yo no voté por Lionel Messi. El año pasado sí voté, pero esta vez no lo hice", señaló.