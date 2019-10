Sergio Peña considerado en el once ideal tras volver a brillar con Emmen en la Eredivisie [VIDEO]

El presente de Sergio Peña es muy bueno, con buenas actuaciones en la Eredivisie de Holanda con el Emmen. Sin duda, la decisión de volver a cambiar el Granada de España, donde no iba a tener muchas chances de continuidad en el primer equipo, ha sido muy positiva y empieza a encontrar frutos en los primeros meses de la temporada iniciada.

Si bien en la Jornada 8 del torneo liguero holandés, el habilidoso volante peruano volvió a ser un importante protagonista en la goleada 3-0 sobre Den Haag, a pesar de no participar directamente en el marcador. Si bien había iniciado la acción en uno de los goles del Emmen, Sergio Peña todavía no ha podido consumar una asistencia directa.

A pesar de ello, los hinchas de su equipo empieza a quererlo de gran forma, seguramente esperando seguir apreciando su gran juego. Vistiendo la camiseta del Emmen, el ex Alianza Lima se encuentra jugando detrás del centrodelantero, por lo que suma mucha participación en el ataque y participa de forma constante en la posesión del balón.

La notoria influencia en su equipo ha hecho que Sergio Peña sea alabado por los especialistas que analizan fecha a fecha a los jugadores que se desenvuelven en la Eredivisie. El portal Who Scored, conocido por las estadísticas que maneja a nivel mundial eligió al once ideal de la más reciente fecha y consideró al jugador peruano.

🇳🇱 Eredivisie Team of the Week -- Sam Larsson earned a perfect 🔟 WhoScored rating and is our player of the week as @Feyenoord romped to a 5-1 win over Twentehttps://t.co/8tcUCihTz3 pic.twitter.com/eB5D9lmxbb