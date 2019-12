Liverpool campeón del Mundial de Clubes 2019 al vencer 1-0 a Flamengo [RESUMEN]

Liverpool se impuso por 1-0 en Doha, ante el ganador de la Copa Libertadores 2019, Flamengo y se coronó por primera vez en su historia campeón del Mundial de Clubes 2019. Roberto Firmino fue el encargado de anotar el único tanto del partido.

El cuadro inglés hizo prevalecer su condición de favorito y logró vencer en el tiempo suplementario al actual campeón del Brasileireo, sin embargo esa no fue una tarea nada fácil para los 'reds' que también fueron presionados en algunas partes del encuentro.

Corría el minuto 09 de la parte suplementaria cuando el Liverpool se adueñó de una jugada de contragolpe que la defensa del 'Fla' no pudo predecir y terminaría con el único tanto del partido. Un potente remate del brasileño Roberto Firmino acabaría con las ilusiones del plantel Jorge Jesús.

Ambos equipos llegaban con un precedente histórico, pues en 1981 ya se habían visto las caras cuando el torneo recibía el nombre Copa Intercontinental, en aquella ocasión el Liverpool cayó ante el 'Mangao' por un marcador de 3-0, 38 años después la historia tendría un final diferente.

Antecedentes del Liverppol

Con esta nueva victoria el Liverpool cierra un gran año, pues conquistaron la Champions League luego de 14 años, tras vencer en semis al Barcelona y en la final al Tottenham de Mauricio Pochettino, sin embargo perdió por un punto el título de la Premier League ante el City.

En la actualidad marcha como líder absoluto de la liga inglesa con 49 unidades a 10 puntos de su rival más cercano el Leycester City y enfrentará al Atlético de Madrid por los octavos de final del torno más importante de Europa.

Antencedentes del Flamengo

Por otro lado el Flamengo no ve manchada su gran campaña del 2019 con esta derrota, pues lograron arrebatarle el trofeo de la Copa Libertadores a River Plate en la final del certamen llevada a cabo en el Estadio Monumental, asimismo se consagraron campeones del Brasileirao a más de cuatro fechas antes del final del torneo.

Liverpool vs. Flamengo EN VIVO | Minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO EXTRA

120' Cambio en Liverpool: deja la cancha Mohamed Salah para el ingreso de Shaquiri.

118' ¡UFFFFF! Lincoln se pierde el empate de Flamengo con un disparo frente a Alisson que se pierde por arriba del arco.

117' Origi pierde la pelota y causa el enojo de Klopp.

114' Alves salva el disparo de Arnold y evita la caída de su arco.

112' Tiro libre para Liverpool.

110' Alisson toma un centro desde la izquierda y tranquiliza a la defensa de Liverpool.

108' Van Dijk tiene que tirarse casi de cabeza para bloquear un remate de Lincoln que llevaba destino de gol.

Comienzan los últimos quince minutos.

PRIMER TIEMPO EXTRA

106' Tiro de esquina para Flamengo que busca el empate por todos los medios.

104' Tiro libre de peligro para Flamengo.

101' Cambio en Flamengo: deja la cancha Gerson para el ingreso de Lincoln.

100' ¡UFFFFF! Diego Alves salva la caída de su arco tras un gran remate de Van Dijk.

96' ¡GOOOOOOOOOOL DE LIVERPOOL! Firmino culmina un gran contragolpe para anotar el 1-0 sobre Flamengo por la final del Mundial de Clubes.

94' Gran jugada de Vitinho por la banda izquierda, llegó hasta la línea de fondo y sacó un centro que rechazó Van Dijk.

92' Gabriel Barbosa cae sobre el campo de juego y es atendido por el cuerpo médico de Flamengo.

91' Falta de Robertson en ataque.

¡Arrancan los primeros 15 minutos!

SEGUNDO TIEMPO

90+7' Final de los 90 minutos. Hay tiempo extra.

90+5' Liverpool se desespera con el árbitro.

90+4' El árbitro anula el penal tras revisar el VAR.

90+1' El árbitro acude al VAR para revisar la jugada.

90' Se añade un minuto más al encuentro.

90' Penal para Liverpool. Mané fue derribado por Rafinha y el juez del encuentro cobra penal.

88' Tarjeta amarilla para Vitinho quien cortó un contragolpe de Liverpool conducido por Keita.

85' ¡UFFFFF! Alves evita lo que iba a ser un golazo de Henderson tras un fuerte remate desde fuera del área.

84' Se reanuda el juego tras una falta sobre el portero Diego Alves.

81' Nuevo cambio en Flamengo: deja la cancha Everton para el ingreso de Diego.

80' Mané desbordó por la banda izquierda, sacó un centro que se paseó por el área de Flamengo y terminó en un remate de Arnold muy desviado.

78' Tiro de esquina para Liverpool que se acerca al primer gol.

75' Cambio en Flamengo. Deja la cancha Vitinho en reemplazo de De Arrascaeta.

74' Posición adelantada de Mohamed Salah.

72' Juego detenido tras un fuerte golpe contra Chamberlain.

70' Gran partido de Gerson en el mediocampo tras otra pelota quitada en un ataque de Liverpool.

68' Otro remate de Gabriel Barbosa quien tiró una chalaca tras un centro desde la izquierda. Se anima Flamengo.

66' Tiro de esquina para Flamengo tras un buena jugada de Gabriel Barbosa. El centrodelantero se viene ganando la vida contra los dos defensores de Liverpool.

63' Fuerte golpe sobre Filipe Luis por parte de uno de sus compañeros y el jugador tiene que ser atendido.

61' Todo Flamengo pide lateral, pero el juez indica que el saque de meta sea para Liverpool.

58' ¡UFFFFF! Salah partió solo contra el arco de Alves y sacó un fuerte remate que se perdió por arriba al saque de meta.

55' Gran contragolpe de Liverpool que estuvo a punto de marcar el primero tras una duda de Firmino.

54' Ahora fue Liverpool quien llegó con peligro tras un gran pase de Firminó que no pudo conectar Mané.

52' ¡UFFFFFF! Tapadón de Alisson que sacó un remate cruzado de Gabigol que tenía destino de arco. Se salvó Liverpool.

51' Falta de Everton en área de Liverpool que cobra el juez del encuentro.

50' Otra vez Firmino se saca su marca, se dio media vuelta y sacó un centro que sacó con lo justo Pablo Mari.

49' ¡UFFF! Otra más para Liverpool con un remate que pasó cerquita de la portería de Flamengo.

46' ¡UFFFFF! Palo de Liverpool. Firmino bajó un balón en el área y mando su disparo al palo del arco de Diego Alves.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

45+1' Final de los primeros 45 minutos.

45' Se añade un minuto más a esta primera parte.

45' Tarjeta amarilla para Sadio Mané tras una fuerte falta contra Rafinha.

44' Peligro en área de Liverpool tras un mal pase hacia atrás que tuvo que rechazar Alisson con lo justo.

40' Falta en ataque de Liverpool. Tiro libre en salida para Flamengo.

39' Mané se sacó a Rafinha, intentó hacer lo mismo con Arao, pero fue derribado por el defensa rival y es tiro libre para Liverpool.

38' Flamengo replegado ante un Liverpool que juega con casi 10 jugadores en campo rival.

36' Salah desperdició una buena contra para el Liverpool con un mal pase hacia el medio.

33' Rafinha no logra llegar aun pase largo por la derecha que pudo terminar en un claro ataque para Flamengo.

31' ¡NOOOOOO! Gabigol tuvo la chance de rematar sobre el arco de Alisson, pero terminó desperdiciando esta oportunidad al pegarle con su pierna menos hábil.

28' Otra vez llega hasta línea de fondo Bruno Henrique quien sacó un centro que fue nuevamente rechazado por Van Dijk.

25' Tiro de esquina para Flamengo que se animó en estos últimos minutos.

22' Liverpool intenta bajarle el ritmo al partido ante el ímpetu de Flamengo.

20' Bruno Henrique llegó a toda velocidad por la banda derecha, sacó un centro que no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros. Buena llegada de Flamengo.

17' ¡UFFFF! De Arrascaeta saca un fuerte remate que tenía destino de gol y fue bloqueado por la defensa de Liverpool.

16' Fuerte falta de Keita en el mediocampo que es advertida por el juez del encuentro.

14' Tremendo pase por la banda derecha para Arnold quien no logró llegar a conectar el servicio. Saque de meta para Flamengo.

12' Falta en ataque de Flamengo. Pocas jugadas de gol hasta el momento.

11' Firmino cae sobre el área de Flamengo y los jugadores de Liverpool piden penal. El juez del encuentro dice que continúen las acciones.

9' Fuerte falta de Mané sobre Arao que cobra el juez del encuentro.

8' Gran recuperación de Henderson en el medio quién tocó rápido para Firmino que fue bien marcado por Pablo Mari.

6' Buen pase largo para Gabigol quien llegó por la derecha para sacar un centro que fue rechazado por Van Dijk.

5' Flamengo no logra salir de la presión de Liverpool que presiona desde el inicio.

4' ¡UFFFF! Nueva llegada clara de Liverpool. Esta vez fue Keita con un remate de fuera del área que pasó cerquita del arco rival.

3' Pase largo de Gerson para Bruno Henrique que controla sin problemas la defensa de Liverpool.

1' ¡UFFFFF! Firmino se come el 1-0 de Liverpool debajo del arco de Flamengo con un remate que se pierde por encima del arco rival.

¡Arranca el encuentro!

Salen los equipos la campo de juego.

Cabe señalar que ambos equipos se enfrentaron en la final Intercontinental en 1981 donde Flamengo goleó a Liverpool por 3-0.

Muchos hinchas de Flamengo a las afueras del estadio de esta final del Mundial del clubes.

Mientras que Liverpool venció en la final de la Champions League a Tottenham con lo que consiguió su boleto a este certamen.

Como se recuerda, Flamengo disputa este torneo como el campeón de la Copa Libertadores donde derrotó a River Plate.

De igual manera Flamengo también entra en calor a pocos minutos del arranque del encuentro.

Liverpool comienza con el calentamiento respectivo.

Van quedando listos los equipos para saltar al campo de juego.

Alineaciones confirmadas

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Sadio Mané.

🔴 #ClubWC final team news 🔴



How we line-up this evening 👊 — Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Caio, Pablo Marí, Filipe; Arão, Gerson; Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Liverpool pela decisão do Mundial de Clubes. VAMOS, FLAMENGO! #FLAxLIV #ClubWC pic.twitter.com/dkUiffLn8q — Flamengo (@Flamengo) December 21, 2019

La previa

Fox Sports EN VIVO Liverpool vs Flamengo ONLINE GRATIS | Este sábado 21 de diciembre se juega la final del Mundial de Clubes 2019. El duelo se jugará desde las 12:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Internacional Jalifa y será transmitido EN DIRECTO por Sportv. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Broche de oro. Liverpool y Flamengo, los dos mejores equipos de Europa y Sudamérica, quieren cerrar un año fantástico con un título a priori menor, pero ansiado por las aficiones de cada club y los jugadores, que quieren coronarse como campeones del mundo.

Para Liverpool, la final del Mundial de Clubes 2019 es una oportunidad para coronarse por primera vez como monarcas del planeta. Y es que el seis veces monarca de Europa perdió las tres finales que jugó (dos Intercontinentales y un Mundial de Clubes) mientras las dos restantes se negó a jugar.

Ante Flamengo, además, significa una revancha por la Intercontinental 1981. En Tokio, Sudamérica fue más que Europa y con una superioridad incuestionable: 3-0 con dos asistencias de Zico, máximo ídolo en la historia del 'Mengao'. Nunes (2) y Adílio fueron los autores de los goles.

Para Flamengo, el Mundial de Clubes es la extensión de un año maravilloso. La llegada de Jorge Jesus al banquillo del 'Mengao' fue un plus para un equipo que ya había ganado el Campeonato Carioca, pero fue la cátedra y dirección de campo del portugués el que le dio un salto cualitativo al equipo y a los jugadores.

Está chegando o grande dia, Nação! A final do Mundial de Clubes será disputada amanhã e o Mais Querido realizou o último treino nesta sexta-feira, em Doha. Confira tudo sobre este momento histórico na FLA TV: https://t.co/6nr9O4ghX3 pic.twitter.com/mSSydr2NOo — Flamengo (@Flamengo) December 20, 2019

En ese sentido, Flamengo llegó a tener un invicto de 29 partidos en el que enlazó la coronación en la Copa Libertadores y el Brasileirao. Solo el Santos de Jorge Sampaoli y River Plate -en parte- desdibujaron a un equipo compacto, con mucho toque, sociedades productivas y con colmillo gracias a Gabigol y Bruno Henrique.

Liverpool, por su parte, llega a la final del Mundial de Clubes como el equipo más en forma del mundo gracias al modelo de juego de Jurgen Klopp, el arquitecto de un equipo que acabó con una racha de 14 años sin conseguir la Champions League y que hoy es líder de la Premier League con bastante holgura.

Ahora bien, el Liverpool no llega entero a Qatar debido a las ausencias de Fabinho y Joel Matip por lesión y la duda de Georginio Wijnaldum. Sin embargo, aquello no resta potencial a un equipo muy letal a partir de su tridente y sus laterales ofensivos.

Liverpool es favorito, pero en una final nada está dicho y Flamengo quiere dar el golpe en Doha tal cual en Tokio hace 38 años. La única certeza es que promesa de buen fútbol hay de sobra.

Liverpool vs Flamengo EN VIVO | Alineaciones probables

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain (Wijnaldum), Mané, Firmino, Salah.

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis, Willian Arao, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

