Monterrey se impuso 3-2 al Al-Hilal en penales y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes

Monterrey y Al-Hilal de André Carrillo, quien no jugó por ganarse la tarjeta roja ante el Flamengo, empataron a dos en los 90 minutos y se tuvo que resolver desde el punto de penal. El cuadro árabe tenía la mesa servida para quedarse con el tercer lugar, pero los nervios le ganaron,

Y fue ahí cuando el conjunto 'rayado' sacó a relucir su jerarquía y ganó por experiencia. El gran héroe del cotejo fue el guardameta Luis Cárdenas, quien atajó le atajó un penal a Kanno y convirtió el último.

GOL! El guardameta Cárdenas anota el penal y se convierte en el héroe del partido.

FALLA! Kano (Al Hilal) falla. Monterrey si anota se queda con el tercer lugar.

FALLA! Vásquez falla para Monterrey.

GOL! Jang Hyun-Soo anota para el Al Hilal.

GOL! Rogelio Funes Mori no perdona y pone arriba en el marcador al Monterrey.

FALLA! Carlos Eduardo falló.

GOL! Medina no perdonó y todo sigue igual: Monterrey 2-2 Al Hilal.

GOL! Giovinco no perdona y anota el 2-1 para el Al-Hilal

GOL! Gonzales anota y empata.

GOL! Primer penal de Al-Hilal: Gomis acierta. 1-0

90' ¡Final del partido! Esto se resolverá desde la tanda de penales.

63' ¡GOOOOOOL DE AL HILAL! Gomis se hace presente en el marcador y pone las tablas en el partido.

60' ¡GOOOOOL DE MONTERREY! Meza aprovecha una distracción de la zaga rival para darle vuelta al marcador.

55' ¡GOOOOOL DE MONTERREY! Gonzalez puso el empate transitorio.

45' ¡Final del primer tiempo!

35' ¡GOOOOL DE AL-HILAL! Carlos Eduardo rompió la paridad con una soberbia definición.

9' Omar Khribin (Al-Hilal) se filtró en área rival y por poco abre el marcador.

7' Monterrey respondió por medio de uno de sus centrales, quien intentó clavarla bajo los tres palos con un zurdazo, pero todo quedó en un susto.

5' ¡UFFFF! Giovinco se animó con un derechazo desde fuera del área, pero su disparo se fue muy desviado.

3' Mejía (Monterrey) le comete una dura falta a Carlos Eduardo (Al-Hilal), quien le reclama la amarilla.

¡Empezó el partido Doha!

Monterrey: Cárdenas; Vasquez, Basanta, A.González, Layún; Maxi Meza, González, Gutiérrez; Zaldívar, Urretaviscaya, Mejía.

Al-Hilal: Al Muaiouf; Alburayk, Jang, Al Bulayhi, Shahrani; Cuéllar, Otayf, Carlos Eduardo, Al Dawsari; Giovinco, Omar Kharbin

