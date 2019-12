Marcelo Gallardo pidió la salida del DT de la reserva de River Plate: "Me comunicó que no iba a continuar"

River Plate no se duerme en sus laureles y viene trabajando en un auspicioso proyecto deportivo. Como era de esperarse, Marcelo Gallardo es el encargado de liderar este plan. De la mano del 'Muñeco', los 'Millonarios' lograron ascender a la cúspide del fútbol continental.

Hace unos días atrás, Facundo 'Luigi' Villalba dejó de pertenecer a la familia de River Plate. El estratega venía cumpliendo un aceptable papel como entrenador de la reserva de los 'Millonarios'. Por esa razón, los hinchas se sorprendieron con su salida.

Los rumores señalaban que Marcelo Gallardo era culpable del alejamiento de 'Luigi' de los Millonarios y hoy en una entrevista con los medios argentinos, Facundo explicó los motivos de su salida del club argentino.

"Gallardo me comunicó que no iba a continuar porque quería cambiar el perfil del entrenador de reserva. A lo mejor Gallardo no quería que viviera el partido de manera tan sanguínea como yo lo vivía al costado del campo de juego", indicó Facundo a Radio Mitre.

Luigi en la reserva de River Plate

Facundo Villalba llevaba cinco años como entrenador de la reserva de River Plate. El entrenador habló sobre su relación con Marcelo Gallardo y el objetivo que tenía en el club Millonario. "Mi prioridad no era obtener resultados, sino potenciar jugadores para que lleguen a Primera".

Lo que pedía Marcelo Gallardo a las inferiores del Real Madrid

Facundo reveló el pedido de Marcelo Gallardo a los entrenadores de las inferiores del Real Madrid. "Gallardo pedía que las inferiores sean protagonistas y jueguen bien al fútbol, que mantengan una presión constante".