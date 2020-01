Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 21 de enero de 2020

Partidos de hoy martes 21 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa Libertadores Universitario vs Carabobo Premier League Arsenal vs Chelsea Copa Italia Napoli vs Lazio Copa del Rey Preolímpico Sub-23 Chile vs Venezuela ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 21 DE ENERO

17.15 horas Carabobo vs Universitario - Copa Libertadores

14.00 horas Madureira vs Botafogo - Taca Guanabara

13.00 horas Real Zaragoza vs Mallorca - Copa del Rey

13.00 horas Recreativo de Huelva vs Osasuna

15.00 horas Sevilla vs Levante

12.30 horas FC Oss vs Az Alkmaar - KNVB Beker

14.45 horas Eindhoven vs Utrecht

14.45 horas Sittard vs Feyenoord

14.30 horas Aston Villa vs Watford - Premier League

14.30 horas Bournemouth vs Brighton

14.30 horas Crystal Palace vs Southampton

14.30 horas Everton vs Newcastle

14.30 horas Sheffield United vs Manchester City

15.15 horas Chelsea vs Arsenal

14.45 horas Barnsley vs Preston - Championship

14.45 horas Middlesbrough vs Birmingham

14.45 horas Napoli vs Lazio - Coppa Italia

20.00 horas Querétaro vs Juárez - Copa MX

20.00 horas Venados vs Pachuca

22.00 horas San Luis vs Tijuana

22.00 horas Chivas vs Dorados

14.45 horas Braga vs Sporting Club - Taca de Portugal

18.00 horas Chile vs Venezuela - Preolímpico Sub-23

20.30 horas Colombia vs Ecuador

19.30 horas Blooming vs Santa Cruz - Bolivia



COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores 2020 está en marcha, con el inicio de la primera fase preliminar. Universitario, representante de Perú, visitará a Carabobo de Venezuela, con el objetivo de sacar un buen resultado para cerrar la llave en casa. Debut oficial en la temporada.



PREMIER LEAGUE

La Premier League sigue en marcha con la fecha 24. El Manchester City quedó lejos de Liverpool, pero quiere volver a la victoria ante el sorprendente Sheffield United. Chelsea vs Arsenal protagonizan el duelo más atractivo de la jornada de mitad de semana.



PREOLÍMPICO SUB-23 COLOMBIA

El Torneo Preolímpico Colombia 2020 sigue desatando emociones. Esta vez, el Grupo A vuelve a tener acción con la Fecha 2 en disputa. Venezuela debuta con Chile tras su descanso, mientras que Ecuador se mide con Colombia, ambos que llegan de perder (3-0 con la roja y 2-1 con Argentina respectivamente).



COPA DEL REY

La Copa del Rey de España sigue con la etapa de 1/16 de final. El partido más llamativo será el Sevilla vs Levante, ambos de importante actualidad en LaLiga Santander, pero con dos partidos seguidos sin sumar victorias. Serán llaves de eliminación directa.



CHAMPIONSHIP - INGLATERRA

La Championship de Inglaterra, la segunda división, entra a la fecha 29. Preston vs Barnsley será un duelo crucial para los locales, que pretenden meterse a la zona de playoffs por el ascenso a la Premier League. En tanto, Boro busca recuperar el horizonte.



TACA GUANABARA - BRASIL

Segunda fecha del torneo inicial en Brasil. El Botafogo tiene que recuperarse de la derrota ante Volta Redonda y ahora visitará a Madureira, entonado por su victoria en el debut. El peruano Alexander Lecaros podría volver a tener minutos tras su primera aparición.



TACA DA LIGA - PORTUGAL

Una de las copas del fútbol en Portugal llega a semifinales. El Braga chocará con Sporting de Lisboa, rivales de fuerzas parejas en lo que va de la Primeira Liga. No hay opción de empate y saldrán con todas sus armas por el triunfo.



KNVB BEKER - COPA DE HOLANDA

La Copa de Holanda entra a los octavos de final y habrá presencia peruana. El Feyenoord de Renato Tapia visitará a Sittard, en un partido de eliminación directa. En tanto, FC Oss quiere dar la sorpresa ante el AZ Alkmaar.



COPPA ITALIA

Los cuartos se final de la Coppa Italia inician con un partido parejo, de gran expectativa: Napoli vs Lazio. El equipo de Gennaro Gattuso viene de caer 2-0 ante la Fiorentina, mientras que Lazio suma 6 partidos consecutivos con triunfo. Será eliminación directa.



COPA MX - MÉXICO

Esta vez la Copa MX inicia con un formato distinto, directo con los octavos de final. Querétaro tendrá que medirse con Juárez, ambos de la máxima división profesional. En tanto, Chivas chocará con Dorados, ex equipo de Diego Armando Maradona.