Argentina cerca del cuadrangular del Preolímpico tras vencer 1-0 a Ecuador [VIDEO]

La Selección Argentina Sub-23 sigue a paso firme en su participación en lo que va del Torneo Preolímpico de Colombia y esta noche cerró su clasificación a la siguiente ronda con la victoria 1-0 sobre Ecuador. Se trataba del colero y la albiceleste no falló.

El partido inició con pie derecho, pues solo a los 11 minutos de juego se rompió la paridad. Alexis Mac Allister se encargó de abrir el marcador, en el partido de su regreso, luego de su expulsión en el debut ante Colombia. Sin duda, hacía notar su presencia.

Tras ello, el encuentro se hizo de ida y vuelta, con un gran protagonismo de la Selección de Ecuador Sub-23. El buen juego corto, pases entre líneas y velocidad hizo que el tricolor llegue con peligro a la portería rival, pero no tuvo precisión para anotar.

El portero Facundo Cambeses se hizo figura con el pasar de los minutos. La segunda parte tuvo la misma tónica, aunque Argentina también daba golpes peligrosos para estirar la ventaja. Mac Allister y Julián Álvarez confirmaron que juntos brilla a lo grande.

Adolfo Gaich también tuvo un gran partido, con buenas asociaciones en el juego, pases filtrados, pero le hizo falta el gol. En dos oportunidades, el portero Wellington Ramírez desvió y se salvó con el poste. Ecuador se va, pero debe corregir su ofensiva.

Argentina tiene un partido por disputar, que será ante Venezuela, que podría llegar con 6 puntos si vence esta noche a Colombia. El invicto que tiene el equipo de Fernando Batista, además de su invicto hasta ahora, los coloca como favoritos en la siguiente ronda.

FINAL: Argentina 1-0 Ecuador

90+4' Gaich (Argentina) remata tras asistencia atrás de Zaracho, pero la defensa ecuatoriana lo bloquea.

90+3' Centro de Sánchez (Ecuador), pero Cambeses despeja con los puños.

90+2' CAMBIO EN ARGENTINA: Valentín Castellanos ingresa por Mac Allister.

90+1' El árbitro añade 5 minutos al partido.

90' La acción de tiro libre se juega en corto, pero sin resultados.

89' Falta ahora contra Mac Allister (Argentina) cerca a la línea lateral derecha.

88' Tiro libre para Argentina en la mitad del campo. Falta de Jhon Sánchez.

87' Argentina apela a los contragolpes, pero cuidando mucho la ventaja.

86' Corte de Belmonte (Argentina) en la banda derecha, por la mitad del campo.

85' Cortez (Ecuador) controló por la derecha, pero largo. Se le escapó el balón por el fondo.

84' La presión de Ecuador se mantiene en campo rival.

83' Salida desde puerta para Argentina, luego de un pase entre líneas para Cabeza.

82' ¡UFFF! Gaich remató tras una asistencia de Belmonte y su disparo, tras un desvío, impacta en el travesaño.

81' Tiro de esquina para Argentina. Centro que no genera peligro, pero hay segunda jugada.

80' Gaich (Argentina) avanza con espacios por la derecha, pero su centro se pierde por la línea de fondo.

79' CAMBIO EN ECUADOR: Ingresa Freddy Mina por Anthony Landazuri.

78' Zaracho (Argentina) llega a línea de fondo por la derecha, pero perdió el equilibrio cuando entró al área.

77' Gran acción individual de Urzi (Argentina), pero no logró salir de la marca de hasta tres rivales.

76' El partido se reanuda.

75' Ingresa la asistencia médica para atender al joven futbolista.

74' El partido se detiene por la lesión de Jordy Alcívar (Ecuador).

73' CAMBIO EN ECUADOR: Ingresa Alexander Bolaños por Alan Franco.

72' Dos tiros de esquina consecutivos para Ecuador. Ninguno es efectivo y el segundo genera problemas en el área.

71' ¡UFFF! Matías Zaracho (Argentina) define con un sombrero en el mano a mano con Ramírez, tras genial asistencia de Mac Allister. El balón cae en el techo del arco.

70' Pase a la banda derecha para Cabeza (Ecuador), pero se le escapó por la línea izquierda.

69' La Selección de Ecuador empieza a apelar al juego agresivo para imponerse en el campo.

68' CAMBIO EN ARGENTINA: Agustín Urzi ingresa por Julián Álvarez.

67' Gaich (Argentina) recibe un pase dentro del área, pero Vallecilla cierra. Parece falta penal, pero el árbitro no lo considera.

66' TARJETA AMARILLA: Exon Vallecilla (Ecuador) amonestado.

65' TARJETA AMARILLA: Alexis Mac Allister (Argentina) amonestado.

64' Los segundos pasan y el árbitro se toma un tiempo para decidir.

63' El partido se torna caliente, parece que podría hacer amonestados en ambos lados.

62' Falta de Mac Allister (Argentina) en la zona del córner. Antes había recibido empujón.

61' Tiro de esquina para Ecuador. Centro de Alan Franco, pero no genera peligro.

60' Salida desde puerta para Ecuador, donde sale corto y con paciencia.

59' Jordy Alcívar (Ecuador) prueba de larga distancia, pero el portero Cambeses contiene.

58' De la Fuente (Argentina) llega a línea de fondo por la derecha y centra casi raso para Gaich, pero la defensa rival responde.

57' Ecuador tiene las líneas adelantadas, pero no debe descuidarse en defensa.

56' Argentina se mantiene con orden, esperando algún contragolpe.

55' CAMBIO EN ARGENTINA: Sale Nicolás Capaldo para el ingreso de Tomás Belmonte.

54' ¡UFFF! Nehuén Pérez (Argentina) salva sobre la línea el gol cantado. Cabeza dejó en el camino a un defensa y el portero, dejó atrás para Jhon Sánchez, pero bloquearon su disparo con lo justo.

53' ¡UFFF! Tiro de esquina para Ecuador y en el centro conecta Sánchez, pero desviado por el primer palo, cuando estaba solo.

52' ¡UFFF! Otro pase entre líneas para Alejandro Cabeza (Ecuador), pero el portero Cambeses contiene.

51' ¡UFFF! Remate de Capaldo (Argentina) desde la media luna del área, tras un taco de Mac Allister. El balón se va por encima del travesaño.

50' La Selección de Ecuador no se encuentra bien en lo colectivo.

49' ¡UFFF! Gran atajada de Cambeses (Argentina) tras potente disparo de Jhon Sánchez.

48' ¡UFFF! Remate de Gaich (Argentina) al primer poste de Ramírez. Desvió y metal.

48' Julián Álvarez (Argentina) llegó con ventaja por la derecha, dentro del área, pero lo fueron moviendo en su camino.

47' Jhon Sánchez (Ecuador) picó para un pase entre líneas, pero no logró controlar. El portero Cambeses se había equivocado en la salida, pero logró reponerse.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Argentina 1-0 Ecuador

45+3' Tiro libre para Argentina en tres cuartos de cancha. Lo hacen con pases atrás.

45+2' Gaich (Argentina) engancha al borde del área y hace un pase de taco para De la Fuente. La defensa de Ecuador cierra bien la zona.

45+1' Centro de Mac Allister en el córner. La acción de peligro no prospera.

45' El árbitro añade 3 minutos al primer tiempo.

44' Argentina sigue llegando. Ahora con Gaich, pero su centro preciso se desvío con lo justo por la defensa rival.

43' Tiro de esquina para Argentina, lo ejecuta Mac Allister, pero no genera peligro.

42' ¡UFFF! Remate directo de Julián Álvarez en el tiro libre, pero el balón se va por encima del travesaño.

40' El partido está detenido mientras Mac Allister recibe atención médica.

39' No logra manejar el balón Argentina, pero es más peligroso. Ahora, ganan un tiro libre peligroso por falta contra Mac Allister.

38' ¡UFFF! Gaich (Argentina) llega en buena posición al área chica y remató al primer poste. El portero Ramírez contuvo.

37' Centro de Jordy Alcívar (Ecuador) y conecta Ayoví, pero sin dirección.

36' Tiro libre desde la banda derecha, por falta contra Cabeza.

35' Otra vez Argentina con la posesión del balón.

34' Gaich (Argentina) intenta filtrar un pase por la derecha para De la Fuente, pero no llega a destino.

33' Salida con tranquilidad para Argentina, pero se equivocan en el juego corto.

32' Gran acción de Ayoví, que intenta un remate desde fuera del área y es bloqueado. En el rebote, centro de Landazuri y Alan Franco intenta una chalaca. Le sancionan jugada peligrosa.

31' Remate de larga distancia de Nehuén Pérez (Argentina), pero a las manos del portero.

30' Julián Álvarez (Argentina) recibe libre por la izquierda, pero le queda largo y se encierra.

29' Tiro de esquina para Ecuador. Jackson Porozo y Exon Vallecilla se elevan más que los demás, pero este último no conecta bien.

28' ¡UFFF! Mac Allister (Argentina) llegó solo a conectar un centro., pero la mandó por encima del travesaño.

27' Falta dura contra Zaracho (Argentina) en la mitad del campo.

26' Salida de Argentina, por bajo y con precisión.

25' Ecuador en campo rival, pero no genera peligro.

24' Tiro libre a favor de Argentina, en salida.

23' Tiro de esquina para Ecuador. Centro de Jordy Alcívar, pero hay falta ofensiva.

22' Pase entre líneas para Julián Álvarez (Argentina), pero la defensa despeja.

21' El partido se detiene por la lesión de Gaich.

20' ¡UFFF! Pase entre líneas para Cabezas (Ecuador), que remata a puerta, pero por encima del travesaño.

20' Gaich (Argentina) pica para recibir un pase filtrado de Álvarez, pero el portero Ramírez sale a cortar.

19' Salida a balón dominado de Ecuador, pero llegan a tres cuartos de cancha y pierden el orden.

18' Alexis Mac Allister (Argentina) remata el tiro libre directo, pero el balón se va unos centímetros por encima del travesaño.

17' TARJETA AMARILLA: Alejandro Cabeza (Ecuador).

16' El centro desde el córner no lleva peligro a favor de Argentina.

15' ¡UFFF! Alexis Mac Allister llegó con buena posición al área rival para anotar, pero lo bloquearon con lo justo.

14' Ecuador llega con peligro por la banda derecha, con Wílter Ayoví, pero se le escapó el balón.

13' Ya está Argentina adelante en el marcador, a pesar no ser la más dominante.

11' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Alexis Mac Allister anota el 1-0 tras una gran pared con Gaich.

10' Argentina empieza a adueñarse de las acciones del partido, pero no por mucho tiempo.

09' TARJETA AMARILLA: Hernán de la Fuente (Argentina) amonestado.

08' Tiro libre en salida para Ecuador. Remate previo de Álvarez que fue bloqueado y cortan para evitar el contragolpe.

07' Argentina no puede encontrar el balón y adelanta sus líneas.

06' Remate de Gustavo Cortez (Ecuador), en primera desde el borde del área por la izquierda. Es bloqueado por De la Fuente.

05' Buen manejo del balón de Ecuador en la salida, a pesar de la presión rival.

04' Tiro libre en la mitad del campo para Ecuador. Falta contra Alejandro Cabeza.

03' ¡UFFF! Salida rápida de Argentina. Julián Álvarez filtra para Zaracho y taco para Gaich, pero el remate del goleador se va por encima del travesaño.

02' Alexis Mac Allister (Argentina) controla dentro del área y remata, pero desviado.

01' El partido está en marcha, el balón está en movimiento.

- Se entonan los himnos y las fotografías reglamentarias se tomaron.

- Saltan los equipos al terreno de juego para la ceremonia preliminar.

- Los equipos saltan al terreno de juego para realizar el calentamiento previo.

- Las alineaciones están confirmadas.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

XI Argentina: Facundo Cambeses; Hernán de la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo, Nicolás Capaldo, Fausto Vera, Matías Zaracho, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Adolfo Gaich.

XI Ecuador: Wellington Ramírez; Anthony Landazuri, Jackson Porozo, Exon Vallecilla, Gustavo Cortez, Sergio Quintero, Jordy Alcívar, Alan Franco, Wílter Ayoví, Jhon Sánchez y Alejandro Cabeza.

LA PREVIA

Argentina vs Ecuador EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Hoy lunes 27 de enero jugarán por la cuarta fecha del Grupo A del Preolímpico Sub-23 Colombia 2020. El duelo se realizará a las 18:00 horas peruanas en el estadio Hernán Ramírez Villegas y podrás verlo EN DIRECTO vía DirecTV y TyC Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto en vivo, con todos los datos y acontecimientos del partido a través de Libero.pe.

Las realidades de los dos equipos son muy distantes una de la otra, mientras los albicelestes se encuentran prácticamente clasificados a la siguiente fase, pues cuentan con seis puntos tras ganarle a Colombia (2-1) y a Chile (2-0).

Mientras que Ecuador se encuentra en el fondo de la tabla por sus derrotas ante Chile (3-0), Colombia (4-0) y Venezuela (1-0). Además, el tricolor ya no tiene opción a clasificar, pues es su último partido ya que en la última fecha descansa.

🇪🇨 | DÍA DE PARTIDO |⚽️#LaTriSub23 juega la fecha 4⃣ del #Preolímpico2020:



⚽️ @Argentina 🆚 @LaTri



🗓️ Lunes 27 de enero de 2020

⏰ 18h00

🏟️ Estadio Hernán Ramírez Villegas - Pereira

📺 @elcanaldelfutbol1 y @directvecuador pic.twitter.com/6mQPbaZg00 — La Tri Ecuador (@LaTri) January 27, 2020

Para empeorar las cosas con respecto a Ecuador, Argentina volverá a contar con Alexis MacAllister, quien fue expulsado en el debut ante Colombia y ya cumplió con su sanción. La albiceleste podría convertirse hoy en el primer clasificado del Preolímpico.

#Sub23 El plantel de Batista cerró hoy su preparación de cara al partido de este lunes ante @FEFecuador.#VamosLosPibes 💪🇦🇷 pic.twitter.com/PCGWVTJMT1 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2020

Argentina es favorito evidentemente esta noche y de ganar podría olvidarse de Chile, Colombia y Venezuela, que son entre sí, rivales directos para pasar de fase. Los dirigidos por Jorge Célico, Ecuador, buscarán despedirse de esta competición con al menos un punto, pero al frente tiene a un poderoso rival.

Árbitros para el compromiso de esta tarde🔻



Central Rodolpho Toski 🇧🇷

A1: Fabricio Vilarinho 🇧🇷

A2: Kleber Gil 🇧🇷

4to árbitro: Eber Aquino 🇵🇾



⚽️ #Argentina vs #Ecuador

🕕 18h00

🏟 Hernán Ramírez Villegas

📍 Pereira



¡Siempre y en todo momento, junto a #LaTriSub23! 🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/xzlAVOQQZw — La Tri Ecuador (@LaTri) January 27, 2020

La última vez que se enfrentaron

El último duelo entre estos dos países en la categoría Sub-23, se dio el 29 de julio del 2019, y acabó con la victoria argentina por 3-2 sobre Ecuador. Aquella vez Adolfo Gaich convirtió un doblete para la albiceleste.

Argentina vs Ecuador | Posibles alineaciones

Argentina: Facundo Cambeses, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo, Nicolás Capaldo, Fausto Vera, Julián Álvarez, Nahuel Bustos, Agustín Urzi y Adolfo Gaich. Entrenador: Fernando Batista.

Ecuador: Wllington Ramírez, Luis Segovia, Anthony Landazuri, Exon Vallecilla, Gustavo Cortez, Jordy Alcívar, Alan Franco, Jhon Sánchez, Jordan Rezabal, Leonardo Campana y Alejandro Cabeza. Entrenador: Jorge Célico.

¿En qué canales VER Argentina vs Ecuador Sub-23 EN VIVO por el Preolímpico Colombia?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Interior

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Argentina vs Ecuador EN VIVO por la Preolímpico Colombia

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m.

España (Islas Canarias): 11.00 a.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m.

Francia: 12.00 a.m.

Alemania: 12.00 a.m.

Portugal: 11.00 a.m.

Holanda: 12.00 a.m.

Inglaterra: 11.00 a.m.

Argentina vs Ecuador EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

