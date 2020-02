Cesc Fàbregas: "Dios físicamente no me dio mucho, pero sí una cabeza..."

A pesar de la llegada de Robert Moreno como entrenador, el Mónaco no logra superar el mal momento que vive en la Ligue 1. Dentro de todo el plantel, uno de los más criticados ha sido Cesc Fàbregas, por toda su experiencia y la jerarquía que debería imprimir en el conjunto francés.

El mediocampista español sabe que el aspecto físico no es uno de sus fuertes, pero existen otros atributos en los cuales destaca. "Dios me dio un talento. Físicamente no me dio mucho, pero sí me dio algo en la cabeza que funcionaba bien y yo he tratado de explotarlo", declaró Fàbregas en 'Canal Football Club'.

El ex Barcelona también reconoció que es muy sentimental dependiendo del resultado del encuentro. "Cuando pierdo un partido no puedo hablar con nadie. Mi mujer me pregunta si soy feliz y sí, esto es lo que me hace más feliz en la vida. Me cabreo y al día siguiente trato de ser mejor".

Así mismo, Cesc explicó la principal razón de su fichaje por el Mónaco. "Cambié toda mi vida porque Henry me llamaba mucho. Me ayudó mucho cuando era pequeño y había un afecto personal. Luego, jugué dos partidos y todo cambió".

Además, Fàbregas consideró que el fútbol significa más que solo contar con un buen físico. "Me pueden decir que físicamente ya no llego. Y es verdad, empecé muy joven y llevo 800 partidos con 32 años. Pero no voy a perder mis valores y a tirar balones en largo porque sí. Si doy dos pases seguidos, parece que a la gente no le gusta".

Finalmente, el español habló sobre los entrenadores que pasaron en su carrera. "Wenger y Guardiola son más o menos iguales. Con Mou, he de reconocer que tenía una idea totalmente diferente. El último grande fue Conte. Pensé que iba a ser imposible jugar como quería, pero lo hice y fui titular".