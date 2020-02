Raúl Ruidíaz: “Tuve muchos percances en México, pero amenazas nunca” [VIDEO]

Raúl Ruidíaz dejó huella en su etapa en el fútbol mexicano, ganando importante protagonismo las veces que le tocó defender la camiseta del Monarcas Morelia. Por su gran nivel, se habló que el delantero podría ir a un gigante de la misma liga, pero se marchó a la MLS.

La transferencia, millonaria y sorpresiva, terminó siendo positiva en lo futbolístico para Raúl Ruidíaz, y también en lo personal, según lo dio a conocer en una reciente entrevista. La ‘Pulga’ dio a conocer algunos detalles que motivaron su salida de México en el 2018.

“Tuve muchos percances en México, amenazas nunca, pero si hubo algunas cosas fuera, cuando iba a almorzar o cenar, en situaciones así”, explicó el también delantero de la Selección Peruana. Recordemos que Morelia se ubica en el peligroso estado de Michoacán.

A pesar de ser reconocido por sus goles y ser considerado un héroe por la afición del Monarcas Morelia por que ayudó a mantener la categoría, pero esas circunstancias no evitaron que pase por algunas complicaciones en su vida diaria, generando preocupación por su familia.

“Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”, también resaltó el menudo delantero.

“Hoy estoy muy feliz. México es un país muy complicado, pero creo que si no te metes en ningún problema, no te puede pasar nada. Más allá de eso, solo rogarle a Dios que no te ponga en un momento equivocado”, sentenció Raúl Ruidíaz. Busca tranquilidad en todo aspecto.