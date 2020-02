Flamengo venció 3-0 a Independiente del Valle y se alzó con el título de la Recopa Sudamericana

Independiente del Valle no pudo imponer su hombre de más durante casi 60 minutos y cayó ante Flamengo por 3-0 por la final de la Recopa Sudamericana. El cuadro ecuatoriano tuvo la ventaja de que William Arao fue expulsado a los 23 minutos, pero no supo aprovechar esa ventaja.

El replanteamiento de Jorge Jesus fue efectivo ya que permitió que el equipo se ordenara y logre defender el 1-0 que había alcanzado a través de Gabriel Barbosa. 'Gabigol' encontró un rebote de Pinos para decretar el 1-0 a favor del 'Fla'.

Los 'norteños' intentaron igualar la contienda, pero no pudieron debido al gran momento de Diego Alves quien atajó un mano a mano y evitó la caída de su portería. A pesar de haber tenido 10 hombres, Flamengo impuso sus condiciones.

Replegó a toda su gente su propio terreno y de contragolpes letales convirtió el segundo y tercero obra de Gerson quien fue la figura de la contienda. El volante brasileño capitalizó las jugadas de 'Gabigol' y Vitinho respectivamente para vencer la valla de Pinos. Un título más para Jorge Jesus quien continúa haciendo historia en Brasil.

SEGUNDO TIEMPO

49' FINAL

45' Cuatro minutos de adición.

43' Partido totalmente finiquitado.

41' ¡GOOOOOOOOOOOOOLAZO DE FLAMENGO! Contragolpe letal del club brasileño y liquida el serie. Gerson anota el 3-0.

38' ¡ROJA PARA CABEZA!

36' El árbitro acude al VAR para observar si fue roja la falta del futbolista de Independiente del Valle.

35' Dura entrada de Cabeza sobre Leo Pereira.

33' Schunke rechaza el esferico y gana el duelo con Gabigol.

31' Un gran partido ha ejecutado la zaga de Flamengo.

29' Tarjeta amarilla para Franco.

27' Córner para Independiente del Valle, pero termina en ataque para Gabigol.

25' Independiente del Valle acelera las líneas. Teniendo un jugador de más no ha podido plasmarlo en el juego.

23' Córner a favor de Independiente del Valle que busca la igualdad.

21' Pase en corto para Gabriel Jesus, pero aparece Pinos. Lateral para Flamengo.

19' Independiente del Valle no ha logrado aprovechar el hombre de más.

17' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE FLAMENGO! Con 10 hombres, el 'Fla' anota el 2-0 gracias a una excelente jugada de Gabigol. Gerson aumenta la ventaja.

15' Se detiene el juego. Diego Alves es atendido por el departamento médico.

13' Independiente recuesta su ataque por la banda de Rafinha.

11' CAMBIO EN INDEPENDIENTE DEL VALLE. Caicedo se retira - ingresa Guerrero Vasquez.

9' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF! No se puede creer lo que ha fallado Faraveli. ¡INCREÍBLE! Córner para los ecuatorianos. Gran atajada de Diego Alves.

7' El árbitro le pide a Everton Ribeiro que baje las revoluciones.

5' Rafinha hace cortina y evita una ofensiva de Independiente del Valle.

3' Remate de Gabriel Jesús en solitario, pero se pierde al saque de meta.

1' Primera llegada a la portería de Diego Alves, quien se ubica sin problemas.

- Los equipos salen al terreno de juego.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

49' ¡FINAL!

47' Flamengo enfría el juego. Espera que termine el primer tiempo para irse con la ventaja.

45' Se añaden cuatro minutos.

42' Fuerte codazo de Preciado sobre De Arrascaeta, pero el árbitro no advierte tarjeta.

40' Remate de Pellerano desde fuera del área, pero encuentra bien ubicado a Diego Alves.

38' "Póngase a jugar", menciona el entrenador de Independiente del Valle quien reclama el tiempo que hace los jugadores de Flamengo.

36' Flamengo totalmente replegado. Independiente presiona y logra un tiro de esquina.

34' Independiente ha entrado errores muy básicos. No aprovechan el jugador de más.

32' ¡UFFFFFFFFFFFF! ¡QUÉ JUGADA DE 'GABIGOL'! Excelente atajada de Pinos. Pudo ser el 2-0. Córner para Flamengo.

30' Independiente intenta hacer daño por las bandas. Flamengo ha retrocedido en su afán por la expulsión de William Arao.

28' Se detiene el juego por Diego Alves quien se acomoda los guantes.

26' Jorge Jesus decide sacrificar a Pedro y en su lugar ingresa Thiago Maia.

25' El juego se retrasa porque William Arao no abandona el terreno de juego.

23' William Arao es expulsado. Flamengo se queda con 10.

22' VAR hace su aparición para determinar si expulsa o no a William Arao. Por patada sobre Caicedo.

20' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE FLAMENGO! Gabriel Barbosa anota el primero con ayuda de Segovia. Grosero error del zaguero de Independiente: casi anota autogol, el portero Del Pino quiso evitarlo, pero le quedó a 'Gabigol'. Golpea primero el 'Fla'.

17' De Arrascaeta intenta progresar por la banda izquierda, pero recibe la marca de Preciado. Lateral para Flamengo.

15' Tarjeta amarilla para Gerson (Flamengo) tras dura entrada por Angelo Preciado.

13' Un nuevo offside para Independiente del Valle.

11' Hay preocupación por Alan Franco quien quedó sentido tras una fricción.

9' ¡UFFFFFFFFFFFF! La más clara para Flamengo. Estuvo muy cerca de anotar De Arrascaeta, pero se pierde al lateral.

7' Otro offside de Flamengo. 'Gabigol' cayó en la trampa del fuera de juego.

5' Flamengo achica y generó un offside de parte de Independiente. El partido se vuelve muy trabado.

3' Se cobra offside de Flamengo. En salida Independiente.

1' El equipo ecuatoriano sale a proponer en campo propio.

¡EMPEZÓ!

- En breves minutos comenzará el partido.

Formaciones confirmadas Independiente del Valle vs Flamengo

Independiente del Valle: Pinos, Preciado, Schunke, Segovia, Caicedo, Pellerano, Faravelli, Franco, Sánchez, Murillo, Torrres.

Entrenador: Miguel Ángel Ramírez Medina.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Filipe Luís, Willian Arao, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol.

Entrenador: Jorge Jesus.

Flamengo vs Independiente del Valle

Independiente del Valle superó de manera agónica LDU en el clásico de la Serie A de Ecuador. El cuadro que es dirigido por Miguel Ángel Ramírez formó con un equipo alterno, pero conservó la idea de juego y demostró que cuenta con un plantel amplio.

La victoria los motiva a dar el golpe en el místico Maracaná. El encuentro de ida terminó empatado 2-2. La llave quedó abierta, pero con una ligera ventaja para Flamengo por los goles de visitante.

Sin embargo, los ecuatorianos saben que con orden táctico y aprovechando los espacios pueden dar el golpe. Para este duelo, el estratega prometió apostar por sus mejores jugadores.

Por su parte, Flamengo viene de conseguir el título de la Copa Guanabara y confía que con el aliento de sus hinchas puedan ganar la Recopa Sudamericana. Los brasileños cuentan con uno de los mejores planteles de Sudamérica.

'Gabigol' volvió a demostrar que es el goleador del Flamengo y de sus pies nacerán los tantos del título. El atacante no participó en el duelo de ida por afrontar una suspensión.

Las noticias no son buenas para Flamengo, Rafinha y Rodrigo Caio no podrán participar del partido por lesión. Lucas Pereira y Joao Lucas serán sus reemplazantes.

Alineaciones probables del Independiente del Valle vs Flamengo

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Jhon Sánchez, Richard Schunke, Luis Segovia, Beder Caicedo; Cristian Pellerano, Alan Franco, Lorenzo Faravelli, Jacob Murillo; Fernando Guerrero y Gabriel Torres.

Flamengo: Diego Alves; João Lucas, Leo Pereira, Gustavo Henrique, Filipe Luis; William Arao, Gerson, Éverton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Gabigol y Pedro.

¿Qué canal transmite Independiente del Valle vs Flamengo?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina.

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: DAZN.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador.

Internacional: et365.

Perú: DIRECTV Sports Perú.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela.

A qué hora juegan Independiente del Valle vs Flamengo EN VIVO por Recopa Sudamericana

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Dónde ver DirecTV EN VIVO Independiente del Valle vs Flamengo | Guía TV HD

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV Go.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

Disfruta Películas, Series y Canales En Vivo con DIRECTV GO. Descúbrelo! Empieza a Disfrutar HBO y todos los Canales Online desde todos tus Dispositivos. Prueba Gratis De 7 Días. Áreas De Interés: Deportes, Series, Películas.

DirecTV Go

Todo el Contenido que Buscas en un solo lugar, Series, Películas y Deportes, ¡Ingresa! DirecTV Go Prueba Gratis De 7 Días. Servicio Multidispositivo. Paquetes Disponibles. Canales En Vivo.

¿Qué canal transmite la Recopa Sudamericana?

DirecTV Sports, DirecTV Go, DirecTV Play y ESPN.

