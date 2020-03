Nacional ganó 1-0 a Olimpia por la Liga de Paraguay

En un encuentro plasmado de emociones, Nacional pudo conseguir una importante victoria ante el complicado de Olimpia. El partido se desarrolló en el Estadio Arsénico Erico por la séptima fecha de la Liga Paraguay.

El estratega de Nacional, Roberto Torres, tenía la obligación de sumar una victoria para demostrar a los hinchas que la mala racha es cosa del pasado y que su trabajo está empezando a dar frutos.

En un duelo de pizarras, Torres sacó ventaja a su rival Garnero. Nacional encontró el dominio del partido gracias a la fortaleza de su mediocampo. La Academia fue un equipo ordenado que aprovechó la velocidad de sus atacantes para llevar peligro al área de Olimpia.

Por su parte, el decano intentó tomar el control del partido gracias a los pases asociados entre sus volantes y defensas. Brian Montenegro y Richard Ortiz fueron importantes en el esquema de juego del decano.

A pesar de la intensidad de ambos equipos, Nacional encontró el tanto de la victoria gracias al error del portero Aguilar, quien no pudo controlar el balón y permitió a Beltrán anotar.

MINUTO x MINUTO

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO

EL ÁRBITRO ADICIONA UN MINUTO MÁS

95' Olimpia espera el milagro para empatar el partido

93' Tarjeta roja para Camacho

92' Amarilla para Camacho

91' Saque de meta para Nacional

91' Zamudio manda un centro y el balón va a las manos del portero

90 Cinco minutos más de tiempo extra

89' Saque de arco para Nacional

89' Benítez dispara y el balón pasa cerca

87' Jugada desviada

87' Tiro libre para Olimpia

86' Salida para la 'Academia'

85' Franco prueba desde media distancia, por poco anota el segundo

84' Tiro libre para Nacional

82' Villagra definió mal y se falla el segundo de Nacional

82' Lateral para Olimpia

81' Saque de arco para Santiago Rojas

80' Cambio para Nacional: Ingresa Villagra y sale Beltrán

79' ¡¡Por poco!! Silva casi anota el empate, se salva Nacional

78' Centro de Costa para segundo palo, el balón sale desviado

78' Tiro de esquina para Nacional

77' Zamudio se equivoca y Julian dispara, casi anota el segundo

76' Tiro libre para Nacional, Nico Domingo recibe la tarjeta amarilla

76' Tiro libre para Olimpia

75' Lateral para Rojas

74' Pelotazo muy malo de Domingo

73' Rolón cabecea y el balón sale desviado

73' Tiro de esquina

73' Montenegro dispara con la zurda, el portero Santiago Rojas ataja el disparo

72' Domingo juega para Rojas, Nico controla el ataque, pero no es fino en los últimos metros del campo

72' Rojas se falló una clara situación de gol

71' Cambio: Ingresa Benítez y sale Ronaldo

70' Tarjeta para San Martín, parte del cuerpo técnico de Olimpia

69' Samudio vuelve a intentar, el tiro pasa cerca de la portería

68' Samudio intentó pero no tuvo suerte en su disparo.

68' Ronaldo llega hasta el campo rival, pero pierde el balón

67' Saque de arco para Nacional

65' Silva toca para Benítez. Centro al área buscando a Camacho

61' Rodrigo Rojas comete falta en ataque

60' Ingresa Camacho por Luis Rojas

60' Olimpia no es fino en los últimos metros del campo de juego

58' Amarilla para Díaz. El colombiano cometió una dura falta a Rojas

57' Olimpia ataca con Rojas. Benítez manda un pase filtrado que es muy largo.

57' Beltrán gana el balón, pero los defensores rechazan el balón

54' Samudio brinda un buen centro que Montenegro casi anota el empate

52' Amarilla para Cabral por dura falta a Rojas

51' Rodrigo Rojas recibe asistencia médica.

50' Orzusa manda un pase en profundidad que sale desviado

49' Domingo dispara, el balón sale desviado

49' Olimpia intenta presionar en el mediocampo a Olimpia

45' Montenegro dispara al arco y el portero se queda con el balón

45' Cambio para Olimpia: Alejandro Silva ingresa por Caballero

45' Cambio para Nacional: Sale Santacruz e ingresa Arrellaga

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

50' Olimpia no se queda en su propia área y busca el milagro

Guillermo Beltrán aprovechó el error de Aguilar para anotar el primero del partido

47' GOOOOOL DE NACIONAL

46' Centro cruzado, la defensa rechaza

46' Rojas comete una dura falta a Santacruz, falta para Nacional

44' No pasa nada. Aguilar juega el balón con Arias

43' Centro pasado y Cabral cae al gramado de juego. Los jugadores de Nacional piden falta

42' Orzusa manda un pase filtrado y el balón sale para tiro de esquina

41' Franco Costa dispara y el balón sale desviado

41' Tiro libre para Nacional

39' Roja para Claudio Núñez, el jugador le metió un codazo a Zamudio. Nacional se queda con 10 jugadores

- Hay un jugador de Olimpia que está tirado en el gramado de juego

37' Tiro de esquina para Nacional

36' Nacional toca el balón, buscando espacios de la defensa de Olimpia

35' Ronaldo intenta superar a Samudio con velocidad, pero el defensor rechaza el balón a lateral

34' Centro al área de Nacional. Tiro libre que corresponde a Olimpia

33' Ataca Nacional con Santacruz

33' Ronaldo dispara pero su tiro sale desviado

31' Danilo recupera el balón, corre hacia el arco rival pero la defensa de Olimpia se mantiene firme

31' Aguilar juega en corto

30' Costa dispara, pero el árbitro cobra falta en ataque

29' Orzusa dispara desde larga distancia, la defensa rechaza el tiro

28' Olimpia intenta tener el balón, no se tira en su propia área a pesar de jugar con 10 hombres

26' Rolón manda un pelotazo que va a las manos del portero

25' Santacruz juega, Orzusa intenta devolver el balón pero sin éxito. Saque de arco

25' Tiro de esquina para Olimpia

25' Samudio cae en el gramado de juego y se queda ahí.

24' Balón largo buscando la velocidad de Ronaldo.

23' Samudio rechaza el balón al lateral

20' El jugador primero recibe una tarjeta amarilla, pero dijo algo al árbitro y el juez le mostró la tarjeta roja.

- Olimpia se queda con 10 jugadores

20' Roja para Derlis González

18' Rojas se lleva a dos jugadores y en el área manda un centro que golpea en la mano al central de Nacional. Piden penal, peor el árbitro dice que no pasa nada

18' centro al área, pero la defensa lo manda al lateral

18' Olimpia juega en corto

17' Farid rechaza el balón al tiro de esquina

17' Nacional tiene el control del partido

16' La vuelven a mandar al área, el portero rechaza el balón y el rebote le queda a Cabral que lo envía lejos del arco

16' Espínola manda un centro pasado

15' Danilo Santacruz corre hasta la última línea y gana un tiro de esquina.

14' Farid manda un centro pero es rechazado por los defensores

13' Lateral para Nacional

13' Benítez recibe el pase, patea y el balón sale desviado. Saque de arco

12' Pase largo para Montenegro, el delantero le ganó la posición a Espínola.

12' Nacional recupera la pelota y empieza a tocar el balón por todos los sectores del campo

11' Domingo tiene en su poder el balón

11' Orzusa toco el balón, pero Rolón rechaza la pelota

10' Costa tiene el balón, juega con Díaz. Saque lateral para Nacional

9' Pelota pasada, Rolón cabecea pero no encuentra receptor. Balón a las manos del portero

9' Rojas ejecuta el tiro de esquina.

9' Derlis González gana la posición, manda el centro y el balón sale desviado

8' Falta a favor de Nacional, Samudio golpea a Ronaldo

7' Olimpia recupera el balón y empieza a tocar con sus jugadores

7' Nacional busca la salida por la banda derecha.

5' Lateral para Olimpia

5' juega en corto con Samudio. Olimpia empieza a tocar el balón

4' Rodrigo ejecuta la falta

4' Falta de Riveros contra Rojas

3' Aguilar toca con Rolón, el defensor juega con con Benítez.Olimpia sale jugando desde su propia área

2' Diaz juega con Rojas. Saque lateral para Olimpia

1' Ronaldo intenta llevar a Sumudio, pero el defensor es firme en su marca

1' Olimpia empezó a tocar el balón

1' ¡Comenzó el partido Olimpia vs. Nacional!

Formaciones confirmadas Olimpia vs Nacional

Olimpia: Alfredo Aguilar, Alan Benítez, Carlos Rolón, Jroge Arias, Miguel Samudio, Jorge Rojas, Hernesto Caballero, Nicolás Domingo, Rodrigo Rojas (C), Derlis González y Brian Montenegro.

Entrenador: Daniel Garnero.

Nacional de Paraguay: Santiago Rojas, Claudio Núñez, Hugo Espínola, Luís Cabral, Farid Díaz, Ronaldo Báez, Cristian Riveros (C), Edgardo Orzusa, Franco costa, Guillermo Beltrán y Danilo Santacruz

Entrenador: Roberto Ismael Torres.

Olimpia vs Nacional

Olimpia vs Nacional ofrecerán un atractivo duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga Paragauay en el Arsénico Erico. El equipo dirigido por Daniel Garnero saldrá con todo por la victoria para llegar de la mejor forma posible a su debut por la Copa Libertadores 2020.

¡HOY JUEGA #OLIMPIA!



Visitamos el Arsenio Erico para enfrentar a Nacional por la séptima fecha del #Apertura2020.



Vamos, todos juntos. #SeamosLeyenda

El ‘Decano’ enfrentará el próximo miércoles al Delfín de Ecuador y por ese motivo, presentará un equipo mixto entre titulares y suplentes ya que la prioridad la tendrá el mencionado torneo internacional.

Sin embargo, Olimpia llegará a este duelo con Nacional animado por haberse quedado con los tres puntos a pesar de haber perdido en cancha ante Guaraní. Resulta que el ‘decano’ reclamó en mesa y el fallo salió a su favor.

Con ello, los dirigidos por Garnero treparon hasta la segunda casilla al alcanzar los 14 puntos posicionándose en la segunda casilla de la Liga Paraguaya, a tan solo dos unidades del puntero Libertad.

“Tengo un gran plantel, le damos posibilidades a los futbolistas que están a la altura de los que normalmente vienen compitiendo”, declaró el DT de Olimpia.

¡Ellos son los 18 jugadores concentrados para el partido ante Nacional! ⚽️#SeamosLeyenda 🌟

Acerca de las dificultades del plantel, el estratega agregó lo siguiente: “Diego (Polenta), está mejor, llegó con sobrepeso, no competía. Además, tuvo un problema familiar cuando empezamos la pretemporada, también tuvo dengue y ahora lo estamos viendo mejor (...) Roque (Santa Cruz) no está entrenando a la par de los compañeros, está teniendo una molestia y le daremos el tiempo para que no se agudice su dolencia”.

Y es que como se conoce, Olimpia dio a conocer la lista de concentrados para el choque con Nacional en donde no aparecen las principales figuras de Roque Santa Cruz y Adebayor, reciente fichaje del cuadro de Asunción.

Por el lado del local, Nacional llega golpeado a este duelo. Acaba de ser recientemente eliminado de la Copa Sudamericana 2020 y en el torneo doméstico marcha quinto con 10 puntos.

Olimpia: posible formación ante Nacional

Alfredo Aguilar; Alan Benítez, Carlos Rolón, Jorge Arias y Miguel Samudio; Jorge Rojas, Richard Ortiz, Hernesto Caballero y Rodrigo Rojas; Derlis González y Brian Montenegro.

Qué canal transmite Olimpia vs Nacional

El Olimpia vs Nacional será transmitido por la señal internacional de Bet365. Para Paraguay, va por Tigo Sports.

A qué hora juegan Olimpia vs Nacional

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6:15 pm

Estados Unidos: 6:15 p.m. (ET) / 4:15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5:15 pm

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7:15 pm

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8:15 pm

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12:15 a.m.

Dónde juegan Olimpia vs Nacional

El encuentro entre Olimpia vs Nacional se llevará a cabo en el Estadio Arsenico Erico de Paraguay.

Dónde ver partido por la Liga de Paraguay

Si quieres VER la transmisión por Internet del Olimpia vs Nacional EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuta a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.