Manchester City vs Aston Villa [VÍA ESPN] EN VIVO: por la final de la Copa Liga Inglesa

Manchester City vs Aston Villa EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | chocan este domingo 01 de marzo en un encuentro válido por la final de la Copa Liga Inglesa, desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en Wembley y será transmitido EN DIRECTO por ESPN. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y vídeo de los goles por Libero.pe.

Manchester City vs Aston Villa [VÍA Tigo Sports] EN VIVO: por la final de la Copa Liga Inglesa

Manchester City va en busca de un nuevo galardón, el primero del año. El vigente campeón de la Premier League se enfrentará ante los Villanos y defenderán el título de actuales bicampeones de la Copa de la Liga.

El equipo de Pep Guardiola llega este duelo con una motivación especial, pues venció en su último partido por 2-1 al Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

Sin embargo, los ciudadanos no han tenido un rendimiento muy regular en la Premier League y han caído en varias oportunidades alejándose de la punta de la tabla de posiciones, lugar ocupado por el Liverpool, que está solo a una victoria de consagrase campeón del torneo local.

Aston Villa, por su parte, quiere hacer historia y romper con la hegemonía del City, pues los 'villanos' no ganan este torneo hace 25 años y no dejaran escapar está oportunidad, aunque la estadística no este a su favor.

En el este contexto, los dirigidos de Dean Smith, no atraviesan por un buen momento en la liga doméstica, pues se ubican en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 25 unidades y son uno de los tres candidatos para el descenso.

Qué canal transmite Manchester City vs Aston Villa EN VIVO vía canal ESPN 2 por la final de la Copa Liga Inglesa

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky Hd

República Dominicana: RUSH, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: NBC Sports Gold

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

A qué hora juegan Manchester City vs. Aston Villa EN VIVO por la final de la Copa Liga Inglesa

Argentina: 11:30 a.m.

Perú. 11:30 a.m.

México: 11:30 a.m.

Panamá: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11.30 a.m.

Estados Unidos: 11.30 a.m. (ET) / 9.01 a.m. (PT)

Honduras: 12.30 p.m.

Guatemala: 12.30 p.m.

República Dominicana: 12.30 p.m.

El Salvador: 12.30 p.m.

Nicaragua: 12.30 p.m.

Bolivia: 1.30 p.m.

Paraguay: 1.30 p.m.

Venezuela: 1.30 p.m.

Puerto Rico: 1.30 p.m.

Brasil: 2.30 p.m.

Argentina: 2.30 p.m.

Uruguay: 2.30 p.m.

Chile: 2.30 p.m.

España: 5.30 p.m.

Italia: 5.30 p.m.

Francia: 5.30 p.m.

Alemania: 5.30 p.m.

Portugal: 5.30 p.m.

¿Cómo ver el Manchester City vs Aston Villa ONLINE EN DIRECTO?

Para aquellos que no puedan ver el partido, podrán seguir un Minuto A Minuto con todas las incidencias del partido y un resumen con los goles al final, a través de Libero.pe.

Manchester City vs. Aston Villa EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Copa de la Liga?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester City vs Aston Villa EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Asimismo, podrás ver el partido Manchester City vs Aston Villa EN VIVO por la aplicación de ESPN. Para esto necesitas afiliarte en la web oficial de la cadena y luego descargar la aplicación en tu celular. De esa forma podrás ver la Premier League EN VIVO.