El drama que viven Daniele Rugani y su novia embarazada durante pandemia de coronavirus

Daniele Rugani fue el primer futbolista de la Juventus en dar positivo con coronavirus, sin embargo, su drama personal no terminó allí, pues su pareja, Michela Persico, también contrajo el COVID 19 y ambos temen por la salud de su bebe

El central italiano fue diagosticado con coronavirus el 11 de marzo, tras ello su esposa decidió hacerse los exámenes y aunque no presentaba síntomas también había adquirido la fuerte sepa

Como dicta el procedimiento, ambos se pusieron en cuarentena para evitar contagiar a más personas y su evolución viene siendo favorable, sin embargo, su mayor preocupación es la salud del bebe que esperan, pues temen también haberle transmitido el coronavirus.

Antes de este desafortunado episodio la pareja se encontraba lista para anunciar que esperaban su primer hijo, puesto que Michela Persico llevaba cuatro meses de embarazo.

Sin duda esta situación a puesto bajo mucho estrés a la pareja, especialmente a la futura madre que declaró para un medio italiano estar viviendo un drama familiar: "Todavía no puedo hablar de eso. Pero en este momento tengo que entender lo que sucederá”, indicó muy consternada.

Asimismo, agregó: "“Espero que el virus no afecte mi embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar: tengo un miedo infinito”, sentenció la joven presentadora.

Coronavirus en Italia

Italia es el país europeo que más ha sufrido la pandemia del coronavirus incluso supero a China en la tasa de mortalidad, ya que hasta la fecha lleva ya 3405 fallecidos a causa del COVID 19.