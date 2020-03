Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY sábado 28 de marzo de 2020

Partidos de hoy sábado 28 de marzo, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Nicaragua Managua vs. Diriangén Real Madriz vs Ocotal Las Sabanas vs Real Estelí ONLINE GRATIS

Partidos de hoy 28 de marzo

05:00 Slutsk vs Brest

07:00 Slavia Mozyr vs. BATE

09:00 FC Minsk vs. Dinamo Minsk

11:00 Gorodeja vs. Soligorsk

06:00 Markaryds IF (Swe) vs. Wormo (Swe)

06:30 Gefle (Swe) vs. Hudiksvalls (Swe)

07:00 Arameisk-Syrianska (Swe) vs. IFK Stocksund (Swe)

Anulado Häcken (Swe) vs, GAIS (Swe)

07:00 Häcken (Swe) vs. Utsiktens (Swe

17:00 Real Madriz vs. Ocotal

19:00 Managua vs. Diriangén

20:00 Real Estelí vs. Las Sabanas

LIGA DE BIELORRUSIA

La Liga de Bielorrusia, que generó polémica por inicia su temporada regular a pesar del coronavirus, entra en su segunda fecha. BATE busca su segundo triunfo al hilo ante Mozyr, mientras que el Minsk medirá fuerzas con Dianamo Minsk.

LIGA DE NICARAGUA

En Nicaragua el fútbol sigue por su cause normal. La jornada 12 del Torneo Clausura se pone en marcha, con Managua en la punta quiere mantener su liderato ty para eso vencer al escolta de la liga, Diriangén.

AMISTOSO DE CLUBES

Ante la para de las ligas por precaución y evitar la expansión del coronavirus sigue, pero los clubes de Suecia, Finlandia y Ucrania, los países menos afectados por la pandemia no quieren perder el ritmo y protagonizarán algunos duelos amistosos.