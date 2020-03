Juventus ofrece a Dybala y Pjanic más US$ 67 millones por Pogba

Juventus tiene como objetivo prioritario la vuelta de Paul Pogba, jugador por quien ofrecerían no solo dinero, sino que también estarían dispuestos ceder a una de sus dos actuales figuras.

Según el diario italiano Tuttosport, los 'bianconeris' están dispuestos a ofrecer a Paulo Dybala o Miralem Pjanic, además de una cantidad de dinero a pactar, con tal de fichar al francés.

El monto no puede superar los US$ 67 millones, debido a la realidad que vive el fútbol europeo por la pandemia del COVID-19.

La 'Juve' apela al intercambio de jugadores, prediciendo el futuro del mercado del viejo continente, que también estará en recesión a causa del coronavirus y no se podrá realizar traspasos con cifras estratosféricas.

Eso sí, el Real Madrid también pretende al hoy jugador del Manchester United y es de dominio público que el conjunto 'merengue' tiene más poder adquisitivo que otros cuadros del viejo continente.

El 'Pulpo' no quiere seguir en el elenco de Old Trafford y no vería con malos ojos regresar a Turín, aunque también se sentiría cómodo trabajando a las órdenes de Zinedine Zidane.

EL DATO

Pogba jugó entre 2012 y 2016 en la Juventus.