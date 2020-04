Bendesliga y su plan para reanudar la temporada a pesar de la pandemia

La Bundesliga podría convertirse en el primer torneo en reanudar sus actividades tras la para obligatoria por la pandemia del coronavirus. Los directivos del Deutsche Fussball Liga (DFL) esperan el visto bueno del Gobierno de Alemania para retomar sus actividades.

En una nueva videoconferencia, las autoridades desarrollaron un plan de trabajo para proteger la salud de los futbolistas, entrenadores y árbitros. Según señaló el presidente de la DFL, Christián Seifert, ellos esperan reanudar el campeonato el 9 de mayo.

"No podemos definir una fecha de reanudación ya que no está en nuestras manos volver. Tenemos varias opciones de calendario posibles. Que sea el 1 de mayo ya no es realista, pero si la próxima semana nos dicen que puede ser el día 9 de mayo, será el día 9′′, dijo Christián Seifert.

El directivo señaló que es importante reanudar el campeonato para no generar una crisis económica a los 36 clubes que conforman el torneo profesional de Alemania. A pesar de la para, los equipos aún gozan de la liquidez de los derechos televisivos, pero eso no es una garantía para su presupuesto.

"Es la única forma de garantizar la liquidez de los equipos en julio. La única forma de mantener la Bundesliga y la 2. Bundesliga tal y como la conocemos".

Como se recuerda, los jugadores vienen entrenando en los complejos deportivos de sus equipos. Bajo una estricta medida de seguridad e higiene, los futbolistas vienen cumpliendo las órdenes de sus entrenadores.