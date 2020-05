Kevin de Bruyne no descarta abandonar el Manchester City

Nunca tan claro. Kevin de Bruyne, figura del Manchester City y uno de los mejores jugadores del mundo, habló sin rodeos sobre su continuidad en el club inglés, sancionado por la UEFA con dos años sin jugar competencias internacionales por cometer varias infracciones del Reglamento de Licencias de Clubes y del Juego Limpio Financiero de la UEFA.

En una entrevista con un medio de su país, el belga De Bruyne reveló que aguarda la decisión del TAS sobre el recurso del Manchester City y aseguró que su voluntad será autónoma a la continuidad de Pep Guardiola, maestro y guía en el club inglés.

"Dos años sin fútbol europeo serían muy largos. El club nos ha dicho que va a apelar y que está casi cien por ciento seguro de que tiene razón. Por eso estoy esperando ver qué pasará. Confío en mi equipo. Una vez hecha la declaración, revisaré todo. Dos años (sin fútbol europeo) serían muy largos. En el caso de ser un año podría verlo", precisó el futbolista de 28 años a 'HLN'.

"No voy a dejar que mi decisión dependa de lo que haga Pep. Por supuesto, ya he trabajado con otros entrenadores y cuando Pep se va, tengo que seguir trabajando con alguien más", zanjó Kevin de Bruyne sobre el actual entrenador del Manchester City.

Con contrato hasta 2023, el futbolista belga aclaró que no hay conversaciones ni piensa en una futura renovación con el City. "Estamos un poco en el limbo con todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. Cuando la temporada finalmente termine, puede haber una oportunidad para mirar hacia el futuro. No es el momento de pensarlo ahora mismo", especificó.

Más allá de ser "feliz" en el Manchester City, Kevin de Bruyne aclaró sus ganas de superarse. "Sigue siendo un desafío ser el mejor y yo también lo necesito. Lo que viene, viene. Pero no es que haya tratado de abandonar City en esos cinco años. Nunca he tenido ningún problema y siempre he esperado mi momento", cerró.

Sanción del Manchester City

La UEFA consideró que el club inglés incumplió el Fair Play Financiero, por lo que le impuso una multa de 30 millones de euros. Además, determinó que exageró sus ingresos por patrocinio en sus cuentas y en la información de punto de equilibrio presentado entre 2012 y 2016. En caso el TAS no les de la razón, el City se quedará sin jugar en Europa en las temporadas 2020-21 y 2021-22.