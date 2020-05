Boca Juniors es el único "grande" de Argentina que no solicitó ayuda económica al Gobierno

El ex presidente de San Lorenzo y actual Ministro de deportes y turismo de Buenos Aires, Marías Lammens, se refirió a la actual situación que atraviesa la Superliga Argentina y admitió que Boca Juniors fue el único equipo grande que no solicitó ayuda del Gobierno para cancelar los salarios al plantel y trabajadores del club.

"Muchos clubes de fútbol ya están recibiendo ayuda del Estado. Lanzamos un subsidio no reembolsable para los clubes de barrio. Boca Juniors es el único grande que no pidió ayuda económica", confesó Lammens en su diálogo con CNN Argentina.

"Para el fútbol es difícil hasta volver a entrenar, por el contacto físico. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda volver este año, con un protocolo estricto. No me imagino por ahora el regreso del fútbol con público", agregó el ex titular de San Lorenzo.

Asimismo, Lammens reveló datos económicos de algunos clubes de la Superliga Argentina. "Hasta el mes pasado eran solamente tres los clubes que estaban al día (Boca, Vélez y Patronato), más allá de que Racing​ ya acomodó sus números pese a que desde la semana próxima empezará con un plan de pago con reducción de hasta un 30 por ciento para algunos casos (el resto será abonado más adelante)", explicó.

"Después, San Lorenzo viene con problemas económicos y deudas desde antes de la pandemia, al igual que Independiente, en donde hasta hay una batalla mediática entre dirigentes y jugadores por el tema sueldos (lo mismo ocurre, por caso, en Huracán), concluyó Lammens.