Paulo Dybala y la astronómica cifra que pide a Juventus para renovar

Más allá de que Paulo Dybala tiene contrato hasta junio del 2022, Juventus trabaja en la renovación ‘de por vida’ de la joya argentina, no obstante, el ‘10’ tiene básicamente dos requisitos que le debe cumplir y asegurar el club de Turín: un considerable aumento económico a su contrato y llegar un histórico número en su camiseta.

Según información publicada por el medio italiano La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha pedido a la Juventus ganar 15 millones de euros por temporada, con el cual se convertiría en el segundo jugador mejor pagado del plantel, apenas por detrás de Cristiano Ronaldo. Y, su otra petición es vestir la dorsal 10.

"¿Renovación? Por ahora no hay nada. Me queda un año y medio en mi contrato, no es tanto, y entiendo que desde lo que sucedió con el coronavirus no es fácil para el club, pero otros jugadores han renovado. Esperemos, depende de la Juventus", dijo Paulo Dybala en declaraciones a CNN.

Paulo Dybala de 26 años, lleva 91 goles en 216 apariciones con camiseta de la Juventus percibe actualmente 7.3 millones de euros anuales y, con el nuevo contrato que podría firmar, pasará a ganar prácticamente el doble. "Estoy feliz de estar acá, la gente me quiere y la quiero mucho. Aprecio mucho al club y a las personas que están acá, tengo una buena relación con el presidente y ciertamente hablaremos en algún momento", agregó.

Para cumplir con las exigencias de Paulo Dybala, Juventus deberá desprenderse de cuatro futbolistas, entre ellos Gonzalo Higuaín quien es uno de los futbolistas mejores pagados del plantel (7.5 millones de euros y con ofertas del DC United de Edison Flores). Adrien Rabiot y Federico Bernardeschi son los otros que podrían salir y probablemente Miralem Pjanic al Barcelona.

Ahora, el equipo que dirige Maurizio Sarri quiere atar a Paulo Dybala por muchos años más para que el argentino no se marcha a otro club. “Fue más o menos el año pasado cuando Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados ​​en mí. Entre ellos estaban el Manchester United y el Tottenham. Creo que durante mucho tiempo hubo conversaciones, luego también apareció París Saint Germain”, dijo el cordobés.