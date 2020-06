Juventus vs Napoli: final de Copa Italia

Ver ESPN EN VIVO Juventus vs. Napoli vía DirecTV y RAI Italia EN DIRECTO para seguir la transmisión de la final de la Copa Italia este miércoles 17 de junio, a partir de las 2:00 p. m. horario de México, que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma. El juego contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, máxima estrella de la Vecchia Signora, quien buscará un nuevo título para su gran palmarés deportivo. MINUTO x MINUTO vía INTERNET con los videos de los goles, incidencias, horarios y canales del mundo para ver fútbol en vivo por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Juventus vs. Napoli EN DIRECTO vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Juventus y Napoli por la final de la Copa Italia.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' ¡Comenzó el partido entre Juventus y Napoli por la final de la Copa Italia!

Alineación del Napoli

- ¡Atención! Formación confirmada del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabiam, Demme, Zielinsko, Callejón, Dries Mertens y Lorenzo Insigne.

Alineación de la Juventus

- ¡Atención! Formación confirmada de la Juventus: Buffon, Juan Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Paulo Dybala, Douglas Costa y Cristiano Ronaldo.

- Así fue la llegada de los jugadores de la Juventus.

- Con el gol marcado en el Inter en la semifinal de la Copa de Italia, Mertens subió a 122 goles y superó a Marek Hamsik convirtiéndose en el líder en la clasificación especial de los mejores anotadores de todos los tiempos con la camiseta del Napoli.

- Dries Mertens fue comprado por Napoli en el verano de 2013 y está en su séptima temporada con la camiseta del Napoli.

- Este es el mensaje del presidente De Laurentiis a través del perfil de Twitter: "Felices de estar juntos por más tiempo. ¡Viva Dries!".

- "SSC Napoli se complace en anunciar la renovación del contrato de Dries Mertens. El delantero ha firmado un acuerdo en azul por dos temporadas más con una opción para la tercera", comunicó el cuadro napolitano en su sitio web oficial.

- El jugador belga Dries Mertens renovó contrato con el Napoli.

- Últimos antecedentes de los partidos Juventus vs. Napoli.

26-01-2020: Napoli 2-1 Juventus

31-08-2019: Juventus 4-3 Napoli

03-03-2019: Napoli 1-2 Juventus

29-07-2018: Juventus 3-1 Napoli

22-04-2018: Juventus 0-1 Napoli

01-12-2017: Napoli 0-1 Juventus

02-04-2017: Napoli 1-1 Juventus

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Juventus vs. Napoli!

Formaciones confirmadas Juventus vs. Napoli

Juventus: Buffon, Juan Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Paulo Dybala, Douglas Costa y Cristiano Ronaldo.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabiam, Demme, Zielinsko, Callejón, Dries Mertens y Lorenzo Insigne.

Juventus contra Napoli

Gennaro Gattuso, técnico del Napoli, aseguró el último martes que no permitirá "a nadie arruinar un entrenamiento", después de que apartara de una reciente sesión al futbolista mexicano Hirving Lozano por verle poco motivado previo al cotejo crucial frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

"Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento", afirmó el técnico del Napoli en una entrevista a la televisión nacional italiana "RAI" en la víspera de la final de la Copa Italia contra el Juventus.

Lozano se ha quedado al margen en el Napoli desde la llegada de Gattuso al banquillo y apenas disputó 140 minutos (seis partidos de 16) bajo la gestión del italiano, que sustituyó a Carlo Ancelotti en diciembre.

Gattuso elogió al Juventus, que "lleva años triunfando y tiene a jugadores con mentalidad ganadora" y advirtió de que su equipo deberá saltar al campo con "respeto".

A diferencia de su contraparte en el banquillo de Napoli, Maurizio Sarri no tiene problemas de lesiones nuevas que obstaculicen sus preparativos antes de la final de la Copa de Italia. El miércoles, el jefe de la Juventus estará sin solo tres jugadores del primer equipo en el peor de los casos.

Gianluigi Buffon debería comenzar en la portería de la Juventus, con cuatro de Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci y Alex Sandro protegiéndolo. Esta es la oportunidad de De Ligt de impresionar y mantener su lugar, con Chiellini a punto de regresar. Sandro y Danilo, mientras tanto, proporcionarán ancho en el tercio final, con sus entregas siendo cruciales.

En el centro del campo de la Juventus, Miralem Pjanic debería estar con Rodrigo Bentancur en el mediocampo. El uruguayo tendrá la tarea de romper el ataque del Napoli, con el incansable Blaise Matuidi como el tercer mediocampista.

Como no se espera que el ex delantero del Napoli Higuaín comience, Cristiano Ronaldo liderará nuevamente la línea de la Juventus, con Paulo Dybala y Douglas Costa brindándole apoyo. El récord de Ronaldo contra Napoli no es el mejor y estará interesado en mejorarlo el miércoles.

Alineaciones probables Inter vs Napoli

Napoli: David Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysajs; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Insigne, Mertens.

Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Costa y Cristiano Ronaldo.

¿Dónde ver transmisión Juventus vs Napoli por Coppa Italia?

El encuentro entre Juventus y Napoli puedes seguir EN VIVO por DIRECTV Sports.

¿Cuándo juegan Juventus vs. Napoli por final de Coppa Italia?

Juventus vs. Napoli se enfrentarán el miércoles 17 de junio por la final de la Coppa Italia.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Napoli por Copa Italia?

Desde las 2:00 p. m. hora peruana, Juventus vs. Napoli.

Juventus vs Napoli: horarios en el mundo

País Hora Canal Perú 2:00 p. m. DirecTV Sports Argentina 4:00 p. m. DirecTV Sports Chile 4:00 p. m. DirecTV Sports España 8:00 p. m. DAZN Italia 8:00 p. m. RAI Italia México 2:00 p. m. ESPN 2 Colombia 2:00 p. m. DirecTV Sports Uruguay 4:00 p. m. DirecTV Sports Paraguay 4:00 p. m. DirecTV Sports Ecuador 2:00 p. m. DirecTV Sports Brasil 5:00 p. m. DirecTV Sports Bolivia 3:00 p. m. TIGO Venezuela 3:00 p. m. DirecTV Sports República Dominicana 3:00 p. m. ESPN 2 Panamá 2:00 p. m. ESPN 2 Costa Rica 1:00 p. m. ESPN 2 Honduras 1:00 p. m. ESPN 2 Guatemala 1:00 p. m. ESPN 2 El Salvador 1:00 p. m. ESPN 2

¿En qué canal transmiten el partido Juventus vs Napoli EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes y Rai Italia Sud America.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: Rai Italia Sud America y DAZN.

Canadá: FloSports y Rai Italia Nord America.

Chile: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes y Rai Italia Sud America.

Costa Rica: ESPN2 Norte, Tigo Sports Costa Rica y ESPN Play Norte.

Dinamarca: TV2 Sport Denmark y TV2 Play Denmark.

República Dominicana: ESPN2 Norte y ESPN Play Norte.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Rai Italia Sud America y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte y Tigo Sports El Salvador.

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live.

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte y Tigo Sports Guatemala.

Honduras: ESPN2 Norte, Tigo Sports Honduras y ESPN Play Norte.

Italia: RAI Uno y RAI Play.

Japón: DAZN.

México: ESPN2 Norte, Rai Italia Nord America y ESPN Play Norte.

Nicaragua: ESPN2 Norte y ESPN Play Norte.

Panamá: ESPN Play Norte y ESPN2 Norte.

Perú: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Perú.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV2.

Puerto Rico: Rai Italia Nord America y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN.

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 1 y BT Sport App.

Estados Unidos: ESPN+ y Rai Italia Nord America.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Rai Italia Sud America y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela y Rai Italia Sud America.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Juventus vs. Napoli?

Canales para ver Juventus vs. Napoli por satélite.

DirecTV Perú: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Chile: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 621 (SD) y Canal 1620 (HD).

Sky Sports México: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports Argentina: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Ecuador: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 480 (SD), Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD).

Star TV México: Canal 501

Canales para ver Juventus vs. Napoli por cable.

Telecentro Argentina: Canal 104 (SD) y Canal 1009 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 508 (SD) y Canal 701 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 22 (Analógico) y Canal 102 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 200 (SD) y Canal 730 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique).

VTR Chile: Canal 28 (Antofagasta).

VTR Chile: Canal 29 (Calama - Copiapó - La Serena).

VTR Chile: Canal 34 (Tocopilla).

VTR Chile: Canal 35 (Puerto Montt).

VTR Chile: Canal 37 (Talca).

VTR Chile: Canal 45 (Arica).

VTR Chile: Canal 47 (Osorno).

VTR Chile: Canal 48 (Santiago).

VTR Chile: Canal 50 (Temuco).

VTR Chile: Canal 51 (Valparaíso - Concepción).

VTR Chile: Canal 843 (HD).

CMET Chile: Canal 53.

Claro TV Chile: Canal 174 (SD) y Canal 474 (HD).

Claro TV Colombia Colombia: Canal 510 (SD) y Canal 1510 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Colcable Colombia - Cundinamarca, Meta y Tolima: Canal 16.

Netuno Venezuela - Barquisimeto: Canal 30.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Juventus vs. Napoli?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Canales para ver Juventus vs. Napoli por IPTV.

Claro TV República Dominicana: Canal 301, Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 1510 (HD).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 102 (HD).

Gtd/Telsur: Canal 84.

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 200 (HD).

Zapping TV Chile: Canal 90.

Juventus vs. Napoli, final Copa de Italia

¿Cuándo se juega? Miércoles 17 de junio ¿Dónde se juega? Estadio Olímpico de Roma ¿A qué hora se juega? 2:00 p. m. hora peruana ¿Dónde transmiten? DirecTV, ESPN, DAZN y RAI Italia

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Juventus vs. Napoli? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

¿Qué es el Napoli?

La Società Sportiva Calcio Napoli es un club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Nápoles, en la región de Campania. Fue fundado en 1926 y refundado en 2004. Actualmente participa en la Serie A, correspondiente a la máxima división del fútbol en Italia.

¿Qué es la Juventus?

La Juventus de Turín​, conocida simplemente como Juventus o, popularmente, La Vecchia Signora o La Juve, es un club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Turín, capital de la región del Piamonte. Fue fundado el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de «Sport Club Juventus» por un grupo de estudiantes locales.​

¿Qué es la Coppa Italia?

La Copa Italia, denominada actualmente TIM Cup por motivos de patrocinio de la empresa de telecomunicaciones Telecom Italia Mobile, es una competición de fútbol de Italia en la que participan los equipos de la Serie A, de la Serie B, de la Serie C y de la Serie D.

Google Maps: Estadio Olímpico de Roma

El Estadio Olímpico de Roma es un estadio multipropósito, pero principalmente dedicado para la práctica del fútbol, situado en la ciudad de Roma, capital de la región de Lazio y de Italia. Sirve de sede habitual a la A.S. Roma y a la S.S. Lazio, cuyos simpatizantes ocupan la tribuna sur y norte respectivamente.

¿Cómo ver RAI Italia EN VIVO Juventus vs Milan?

Canales de RAI Italia vía satélite para ver Juventus vs. Napoli.

DirecTV Argentina: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Perú: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Chile: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 437 (SD).

Movistar TV Chile: Canal 437 (SD).

InTV Argentina: Canal 557.

Cablevisión Uruguay: Canal 602.

Sky Sports México: Canal 281.

Sky Sports Argentina: Canal 281.

Sky Sports República Dominicana: Canal 281.

Dish Network Estados Unidos: Canal 98.45.

Canales de RAI Italia vía cable para ver Juventus vs. Napoli.

Cablevisión Argentina: Canal 74 (Analógico) y Canal 551 (Digital).

Telecentro Argentina: Canal 301 (SD) y Canal 1084 (HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 650.

VTR Chile: Canal 354.

Movistar TV Perú: Canal 828.

Cable Onda Panamá: Canal 487.

Tigo Sports Bolivia: Canal 611 (SD) y Canal 767 (HD).

Tigo Sports Colombia: Canal 255 (HD).

Tigo Sports Costa Rica: Canal 415.

Tigo Sports El Salvador: Canal 415.

Claro TV Colombia: Canal 471 (SD) y Canal 1471 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 274.

Claro TV Nicaragua: Canal 514.

Claro TV El Salvador: Canal 514.

República Dominicana Altice: Canal 137.

Izzi México: Canal 276.

AT&T U-verse: Canal 3802.

Cabletica Costa Rica: Canal 537.

Kolbi Costa Rica: Canal 554.

Inter Venezuela: Canal 79.

NEetuno: Canal 77.

Canales de RAI Italia vía IPTV para ver Juventus vs. Napoli.

Dibox Argentina: Canal 501.

Claro TV Argentina: Canal 511.

GTD Chile: Canal 111.

Movistar Chile: Canal 437.

TotalPlay: Canal 659.

Movistar TV Argentina: Canal 805 (HD).

¿Cómo ver en app Juventus vs. Napoli?

Vía ESPN Play, DirecTV Go y DirecTV Play podrás ver todo el partido entre Juventus y Napoli.

¿En qué horario se juega Juventus vs. Napoli?

Revisa los horarios de todo el mundo para observar el partido entre Juventus y Napoli en directo.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en ARGENTINA?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 4:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia..

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en COLOMBIA?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 2:00 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en ECUADOR?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 2:00 p. m. hora de Quito, Ecuador. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en ECUADOR?

El partido se televisa en Ecuador por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en URUGUAY?

Inter vs. Napoli se jugará desde las 4:00 p. m. hora de Montevideo, Uruguay. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en URUGUAY?

El partido se televisa en Uruguay por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Inter vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en CHILE?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 4:00 p. m. hora de Santiago, Chile. La transmisión estará a cargo por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en CHILE?

El partido se televisa en Chile por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en ESTADOS UNIDOS?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 2:00 p. m. hora de Washington DC, Estados Unidos. La transmisión estará a cargo por los canales Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y Radio Barca.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en ESTADOS UNIDOS?

El partido se televisa en Estados Unidos por los canales Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y Radio Barca. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Copa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en COSTA RICA?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 1:00 p. m. hora de San José, Costa Rica. La transmisión estará a cargo por los canales de ESPN.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en COSTA RICA?

El partido se televisa en Costa Rica por los canales ESPN. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en HONDURAS?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 1:00 p. m. hora de Tegucigalpa, Honduras. La transmisión estará a cargo por los canales de ESPN.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en HONDURAS?

El partido se televisa en Honduras por los canales ESPN. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en PANAMÁ?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 2:00 p. m. hora de Ciudad de Panamá, Panamá. La transmisión estará a cargo por los canales de ESPN.

¿Dónde ver Inter vs. Napoli en PANAMÁ?

El partido se televisa en Panamá por los canales ESPN. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Inter vs. Napoli en VENEZUELA?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Caracas, Venezuela. La transmisión estará a cargo por los canales de DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en VENEZUELA?

El partido se televisa en Venezuela por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en BOLIVIA?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 3:00 p. m. hora de La Paz, Bolivia. La transmisión estará a cargo por los canales de DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en BOLIVIA?

El partido se televisa en Bolivia por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿A qué hora ver Juventus vs. Napoli en PARAGUAY?

Juventus vs. Napoli se jugará desde las 3:00 p. m. hora de Asunción, Paraguay. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Dónde ver Juventus vs. Napoli en PARAGUAY?

El partido se televisa en Paraguay por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Juventus vs. Napoli por Coppa Italia.

¿Qué es DAZN streaming?

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente

¿Cómo ver DAZN?

Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast y consolas como PlayStation 4 y Xbox One. También se puede ver en aplicaciones de móviels descargando la app de DAZN.

¿Qué es RAI Play?

RaiPlay es el portal multimedia propiedad de la emisora ​​nacional italiana RAI que reemplaza a Rai.tv desde el 12 de septiembre de 2016. Se requiere inicio de sesión y registro gratuitos para ver contenido a pedido en RaiPlay.

