Juventus vs. Milan: los mensajes en contra del racismo de los jugadores en la previa

El fútbol en Italia finalmente volvió tras más de tres meses de suspensión por la crisis del coronavirus con el vibrante encuentro por la semifinal de vuelta entre Juventus vs. Milan. Ambos equipos terminaron igualados en el encuentro de ida y ahora buscan un lugar en la gran final de la Copa Italia.

No obstante, y debido a la coyuntura que se vive en el mundo, todos los jugadores de ambos planteles hicieron el calentamiento previo con unas camisetas especiales que llevaba el mensaje que se ha hecho tendencia en las últimas semanas: “Blacklivesmattter”.

Como se recuerda, esta ola de protestas contra el racismo y la discriminación comenzó luego del brutal asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Estados Unidos. Desde ahí, millones de personas en todo el planeta han hecho sentir su voz de protesta contra este trágico hecho.

Silence is not an option: say no to racism!

Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!#BlackLivesMatter pic.twitter.com/WKXC08i8wT