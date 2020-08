Paolo Guerrero eliminado y Andy Polo a la final: suerte distinta para los peruanos en el exterior

Suerte distinta para los peruanos en el extranjero. Mientras el Internacional de Porto Alegre de Paolo Guerrero perdió nuevamente ante el Gremio 1-0 y se despidió de la final del Gaúcho, en Estados Unidos Andy Polo avanzó con el Portland Timbers a la gran final de la MLS Is Back.

No fue la noche del Inter, el cuadro colorado no encontró nunca la brújula y mucho menos el “Depredador” que careció de opciones de gol. Maicon a los 50’ e Isaque a los 81’ decretaron la nueva victoria del “tricolor” sobre el “colorado” que no pudo cobrarse la revancha de la primera fase cuando fueron eliminados también por clásico rival en semifinales.

Del mismo modo nuestro compatriota acabó con la frustración y desazón de seguir sin anotarle al Gremio. En los últimos 7 partidos al frente al eterno rival del Inter, el peruano no ha visto puerta. Por ende, ahora solo le queda enfocarse en el Brasileirao que arranca este fin de semana y donde el “colorado” visitará al Coritiba.

Por otro lado la fortuna sí estuvo de lado de Andy Polo que con el Portland Timbers venció 2-1 al Philadelphia y se inscribió en la gran final del torneo estadounidense. El peruano tuvo una activa participación durante gran parte del segundo tiempo y podría confrontarse con Pedro Gallese si es que su equipo el Orlando City vence esta noche (7:00 p.m.) al Minnesota.