Andrea Pirlo: “Estoy complacido y honrado de recibir tanto respeto y confianza de la Juventus”

Juventus quedó eliminado de la Champions League a manos del Olympique de Lyon a pesar de ganar en su casa por 2-1 en el choque de vuelta por los octavos de final de este torneo. Tras esta dura eliminación, la directiva del cuadro de Turín decidió destituir del cargo de entrenador a Maurizio Sarri este sábado.

Solo horas después, Andrea Pirlo, exjugador de Juventus y campeón del mundo con Italia, fue designado como el nuevo técnico juventino. Esta decisión ha dividido a los hinchas bianconeros, pues el exvolante no ha tenido experiencia alguna como entrenador principal.

Sin embargo, esto parece importarle poco al nuevo entrenador del campeón de la Serie A quien agradeció a la directiva y afición de Juventus por la confianza recibida en las últimas horas tras su designación.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW