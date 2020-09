José Mourinho fue al baño a buscar a Eric Dier en pleno Tottenham vs. Chelsea - VIDEO

José Mourinho sigue haciendo de las suyas como entrenador del Tottenham. Esta vez fue protagonista de un hecho pocas veces visto y que ha generado mucha risa entre los fanáticos del fútbol mundial.

Durante el duelo entre los 'Spurs' y el Chelsea por la Carabao Cup, el defensor Eric Dier se vio en la obligación de pedir permiso de forma urgente para ir al baño, generando que su defensa quede desguarnecida por unos minutos.

En su ausencia, el Chelsea casi anota el segundo tanto de la noche de Londres, lo cual enfureció a 'Mou', quien no lo pensó dos veces y se fue hasta los servicios higiénicos para exigirle a su jugador que se apure.

Poco tiempo después, Dier salió del baño corriendo para regresar a la cancha y ocupar el vacío que había dejado debido a la emergencia.

Para suerte de Mourinho y todo su equipo, Erik Lamela empató el compromiso a los 83' y forzó que el ganador de la ronda se defina a través de los penales.

En la definición, el Tottenham se impuso con la curiosidad de que Dier fue el primer futbolista en patear y marcar gol.

Mourinho went to call Dier back from the toilet 😭😭 pic.twitter.com/xw0nTJmyeP