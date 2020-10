Partidos de HOY viernes 16 - agenda deportiva, horarios, canales TV y resultados

Partidos de hoy viernes 16 de octubre EN VIVO. Tenemos liga francesa con el duelo entre PSG vs Nîmes. Mientras que por la Liga 1 Movistar, San Martín enfrente al Academia Cantolao.

La Liga 1 de Francia tiene dos partidos programados este viernes. Dijon vs Rennes y el Nîmes vs PSG. Neymar no estaría en lista por su participación en las Eliminatorias con Brasil.

Posteriormente, se juega un partido de la Liga 1 para completar la fecha 19. Universidad San Martín vs Academia Cantolao, chocan en el estadio Alberto Gallardo.

Mientras que el Brasileirao, tiene programado un encuentro; Goiás vs Bahia, se miden por la fecha 16. Mientras que, por la liga paraguaya, hay dos partidos, resaltando el duelo entre Olimpia vs Nacional Asunción.

Sigue la programación y agenda deportiva de este viernes 16 de octubre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA VIERNES 16 DE OCTUBRE

Francia - Ligue 1

12:00 Horas | Dijon vs Rennes | Bet365, Digi Sport 1, Arena Sport 3

14:00 Horas | Nîmes vs PSG | DIRECTV Sports Perú

Brasil - Brasileirão

18:00 Horas | Goiás vs Bahia | Fanatiz Brasileirão, Premiere

Paraguay - Primera División

17:00 Horas | General Díaz vs Sportivo San Lorenzo | Tigo Sports Paraguay

19:15 Horas | Olimpia vs Nacional Asunción | Tigo Sports Paraguay

Perú - Primera División

15:00 Horas | Universidad San Martín vs Academia Cantolao | GolTV Latinoamerica, Gol Perú

Inglaterra - Championship

13:45 Horas | Derby County vs Watford | ESPN Play Sur, Rams TV

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de viernes 16 de octubre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609