Liverpool quiere fichar a Luis Díaz por ausencias de Mané y Salah

Las bajas de Mohamed Salah y Sadio Mané durante la Copa de África han obligado al club a que busque un nombre y hombre de nivel. Es por eso que, según la revista 'Four Four Two', los 'Reds' quieren contar con el habilidoso colombiano que la rompió en la última Copa América, dónde puso a su país en el tercer lugar del torneo y anotó varias 'pepazas'.