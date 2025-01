Intento de robo a Carlos Tévez en Fuerte Apache termina con un muerto: ¿Qué pasó?

Insólito momento pasó Carlos Tévez en Argentina que, como todas las semanas, pasó al lugar que lo vio nacer en Fuerte Apache para visitar a sus amigos y jugarse un 'Picadito' con ellos. Asistió en su auto, un Mercedes Benz lujoso, pero en esta oportunidad no le dieron una buena recibida al 'Apache' y es que se generó un tiroteo ante un posible asalto al ex jugador de Boca Juniors.

Pese al testimonio policial, el entorno de Carlos Tévez asegura que no pasó nada de eso y que en cambio el jugador la pasó bien como siempre en el barrio . Por lo pronto la policía tiene detenido a dos de los supuestos asaltantes: Diego Armando Sánchez (40 años) y Fernando Pablo Sánchez (46 años).

Carlos Tévez en Fuerte Apache.

El delantero Carlos Tévez decidió no volver a jugar al fútbol desde su retiro en Boca Juniors, en los últimos meses el futbolista ha recibido ofertas de la MLS pero optó por no tomarla pues gusta de compartir con su familia y amigos algo que no le pasaba desde hace mucho tiempo.