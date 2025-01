¡Bombazo en la MLS! Carlos Tevez está muy cerca de fichar por el DC United de Edison Flores

"Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil", indicó en TyC Sports.

Asimismo, su agente aseguró que una de las cosas que busca Carlos es no enfrentar a Boca Juniors. "Una de las condiciones que Carlos pone es no enfrentar a Boca, no competir con Boca de ninguna manera y en ninguna de las competiciones que pueda llegar a haber", señaló.