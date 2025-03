LINK para ver River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Liga Profesional

No te pierdas el partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la fecha número 9 de la Liga Profesional 2025, este domingo 9 de marzo desde las 17.15 horas de Perú y 19.15 de Argentina. La transmisión del encuentro será vía Disney Plus y aquí te dejamos el LINK para que puedas disfrutar del apasionante encuentro de fútbol argentino.