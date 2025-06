¿Se va de Pumas? Se reveló que equipo del Brasileirao tiene en la mira a Piero Quispe: "Está..."

Piero Quispe ha sido noticia en Perú y México en los últimos días, pues medios aztecas han señalado que no estaría en los planes de Pumas UNAM para la temporada 2025-26 de la Liga MX. Ante las especulaciones sobre su futuro, se dio a conocer que más de un club extranjero lo tiene en la mira, siendo uno de ellos de Brasil.

El periodista Gustavo Peralta sorprendió a todos al revelar este jueves que un equipo del Brasileirao está observando con mucho interés al exvolante de Universitario, conociendo que podría tener pocas chances de jugar con el conjunto 'Felino'. Sin embargo, habría que ver si hay un avance porque tendría que negociar con la dirigencia de Pumas.

"También es cierto que, a partir de que saben que va a tener pocas posibilidades, hay clubes del extranjero que se han acercado al representante de Quispe para ver opciones. Tengo entendido que hay un equipo de Brasil que está muy interesado, pero hay que ver si esto avanza", sostuvo en la última emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

¿Piero Quispe no está en los planes de Pumas UNAM?

El lunes pasado, la periodista Adriana Maldonado de ESPN informó que el conjunto universitario tiene pensado en liberar cupo de extranjeros y que el mediocampista peruano era uno de los que iban a sacrificar para realizar fichajes foráneos. "Espera liberar algunas plazas de jugadores no formados en México y en la mira quieren mover a dos elementos, Robert Ergas y el peruano Piero Quispe", comentó.

Video: ESPN México

No obstante, el comunicador de L1 MAX desmintió esa información, de acuerdo a lo que le mencionó el representante del futbolista de 23 años. Es más, en estos momentos Quispe se encuentra en Ciudad de México realizando los entrenamientos de pretemporada con Pumas. Asimismo, dejó en claro que el habilidoso jugador no tiene pensado regresar al fútbol peruano.

"El representante de Quispe señala que no hay plan de que regrese al fútbol peruano. Ya está en México y comenzó la pretemporada con Pumas. No es verdad lo que dicen allá de que se tiene que ir porque no está en los planes y lo van a prestar", aseveró Gustavo Peralta.

Piero Quispe está realizando la pretemporada con Pumas UNAM en México. Foto: Instagram