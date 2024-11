"El Barza no tiene remedio": la reacción de la prensa española ante la eliminación culé

Barcelona se fue por la puerta falsa de la Champions League . Bayern Munich, su verdugo habitual en el torneo, le propinó una goleada 3-0 en el Allianz Arena y con el resultado los azulgranas quedaron fuera de Fase de Grupos, algo que no pasaba hace dos décadas.

Las cosas definitivamente no le salieron como lo planeado al equipo culé, que en Alemania dependía de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones, como segundo del Grupo E, y ahora está condenado a jugar los dieciseisavos de final jugar la Europa League.

Realidad que no fue tomada para nada bien por la prensa española, que -tras el partido- mostró su disconformidad por la desastrosa campaña azulgrano en el certamen, donde solo pudieron marcar dos goles en seis partidos.

AS fue uno de los medios más severos en dar a conocer la dura derrota del Barcelona y aseguró que el club catalán ya no forma parte de la élite e incluso, ya no tiene remedio.