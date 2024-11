Barcelona perdió 3-0 al Bayern Múnich por la Champions League

Bienvenidos a la cobertura del Bayern vs. Barcelona

Lewandowski se dirigía al arco y el jugador del Barcelona no tuvo otro camino que cortar el ataque

7' Por ahora no, Robert

Dembélé llega hasta la última línea, saca el centro que no encuentra receptor.

Depay decidió jugar en corto. Alba no duda en mandar el centro.

El árbitro no duda en sacar la amarilla al hombre del Barcelona.

18' Dembélé no puede disparar

Preocupación para Xavi, su atacante no se recupera.

Müller ganó la posición, manda el centro, Ter Stegen intenta desviar el balón, pero Robert no logra conectar.

De Jong juega de taco, pero el lateral no llega a conectar el pase

Sané no perdona y de larga distancia anota el segundo para los locales.

47' ¡Para no creerlo! Milagro y error de Sané

Barcelona no puede terminar bien su ataque.

Pavard no duda en rechazar el balón.

61' No dejan espacio a Dembélé

Pase largo para Coman, quien no puede lanzar el centro por la marca de Mingueza.

No genera peligro, solo toca por su campo o el medio.

El elenco catalán no podrá contar ni con Ansu Fati ni con Pedri, quienes no se recuperaron a tiempo. Otros jugadores que no estarán en tierras germanas son Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Sergi Roberto.