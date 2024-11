Carlo Ancelotti: "Estoy convencido de que seguiremos vivos en Champions"

El estratega del Real Madrid consideró que no existe una fórmula para detener a Lionel Messi y Neymar , pero intentará ser un equipo compacto sin volverse loco para igualar primero la serie en el Santiago Bernabéu.

"El plan es el mismo para todos: Messi, Neymar, él… El plan es meter intensidad, ser un bloque intenso. Hacer un partido completo e inteligente. No podemos volvernos locos, hay que ganar un partido, no golear. Solamente ganar un partido. No importa si marcar pronto o al final. Hay que ganar", dijo en conferencia.