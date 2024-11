¡No se hicieron daño! U. Católica igualó sin goles ante The Strongest

Universidad Católica igualó 0-0 ante The Strongest. En un partido con más ocasiones para el local, el marcador no se movió. El club altiplánico sufrió la expulsión de Martín Prost . Ahora, todo se define en La Paz.

Facebook Watch EN VIVO, U. Católica. vs. The Strongest: minuto a minuto por Copa Libertadores 21:34 No se hicieron daño: U. Católica 0-0 The Strongest 90+8' Final del partido. El local no pudo abrir el marcador y complica sus chances de pasar a la siguiente fase. 21:25 Cambio en The Strongest 90+1' Entra al campo Jaime Villamíl sustituyendo a Luciano Ursino debido a una lesión. 21:20 Una amarilla más en The Strongest 86' Guillermo Viscarra recibe la cartulina amarrilla. 21:19 Universidad Católica sigue intentando 86' Remate fallado por Willian Cevallos 21:12 Rodrigo Rivas ha sido amonestado 76' Dos minutos de haber ingresado, y Rivas ya tiene amarrilla. 21:11 Un cambio más en U. Católica 74' Sale Cristian Martinez y entra Rodrigo Rivas. 21:10 Cambio en Universidad Católica (Ecuador) 74' Entra al campo Willian Cevallos sustituyendo a Santiago Zamora. 21:05 Primera amarilla para The Strongest 69' Jair Reinoso recibe una tarjeta amarilla. 21:01 Otra cambio más en The Strongest 68' Entra al campo Jair Reinoso sustituyendo a Enrique Triverio. 20:57 Cambio en The Strongest 62' Entra al campo Jaime Arrascaita en reemplazo de Rodrigo Amaral. 20:49 Cristian Martínez vuelve a intentar 55' El jugador ha recibido una falta en la zona defensiva. 20:47 Universidad Católica de Ecuador intenta 46' Rockson Renteria ha recibido una falta en la zona defensiva. 20:46 ¡Empieza la segunda parte! Universidad Católica (Ecuador) 0, The Strongest 0. 20:23 Final del primer tiempo 45+6' Universidad Católica (Ecuador) 0, The Strongest 0. 20:20 Otro cambio más en U. Católica 45+2' Entra al campo Layan Loor sustituyendo a José Carabalí debido a una lesión. 20:16 Cambio en Universidad Católica de Ecuador 42' Entra al campo José Cárdenas sustituyendo a Darwin Cuero debido a una lesión. 20:07 The Strongest se queda con uno menos 36' Martín Prost The Strongest ha recibido una tarjeta roja tras una gresca. 19:57 Cristian Martínez intenta, pero no consigue abrir el marcador 22' El jugador de la U.Católica de Ecuador sacó un remate de derecha que se va desviado. 19:51 Yuber Mosquera se pierde el primero para el local 18' Mosquera remató de cabeza y pasa muy cerca del palo izquiero de Viscarra. 19:48 Primer tiro de esquina la U. Católica 17' Corner cometido por Diego Wayar. 19:48 ¡The Strongest devuelve el golpe! 14' Remate fallado por Martín Prost que pasa muy cerca del arco 19:44 Primer intento para el local 11' Facundo Martínez (Universidad Católica de Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área, pero su remate se va muy alto. 19:40 Primer tiro de esquina para The Strongest 9' Corner cometido por Santiago Zamora. 19:37 Primera falta para la visita 6' Enrique Triverio de The Strongest ha recibido una falta en la zona defensiva. 19:36 ¡Empieza la primera parte! The Strongest vs. U. Católica ya juegan en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. 19:31 Universidad Católica vs The Strongest: así llega ambos equipos Universidad Católica llega a este encuentro tras eliminar a Bolívar. Mientras, que The Strongest eliminó a Plaza Colonia. 19:29 Universidad Católica vs. The Strongest El partido se desarrollarán en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el árbitro principal será el uruguayo Andrés Matías Matonte Cabrera. 19:28 Universidad Católica vs. The Strongest: alineaciones confirmadas Así va Universidad Católica: Cuero; Anangonó, Rentería, Mosquera, Carabali; Zamora, Minda, Chalá; Martínez, Díaz y Martínez Borja. The Strongest: Viscarra; Wayar, Castillo, Benegas, Aponte; Torres, Saucedo, Ursino; Amaral, Prost y Triverio. 19:23 En la previa: los números históricos entre The Strongest vs. U. Católica Los números entre The Strongest vs. Universidad Católica 🙌 ¡Los números históricos de @UCatolicaEC y @ClubStrongest en la CONMEBOL #Libertadores!



📈🏆 Hoy se enfrentan por la ida de la Fase 3 y estas son sus estadísticas @betfair_col. ¿Quién ganará?#GloriaEterna pic.twitter.com/EOm1RpHZeb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 10, 2022 19:11 ¡Alineaciones confirmadas! Así forman Universidad Católica vs. The Strongest 🇪🇨⚽️🇧🇴 ¡Formaciones confirmadas!



📌 Así jugarán @UCatolicaEC y @ClubStrongest por la ida de la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/xDkKzYYetL — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 10, 2022 18:27 The Strongest ya se encuentra en Ecuador El equipo boliviano entrenó en el estadio Rodrigo Paz Delgado. THE STRONGEST EN ECUADOR 🇪🇨🐯



📍Estadio Rodrigo Paz Delgado #VamosTigre #TheStrongest2022 #ElAñodel pic.twitter.com/4Y8ndLKHLi — Club The Strongest (@ClubStrongest) March 9, 2022

Sigue todas las incidencias del partido entre The Strongest (Bolivia) y Universidad Católica (Ecuador) en vivo, online y en directo.

Universidad Católica: Cuero; Anangonó, Rentería, Mosquera, Carabali; Zamora, Minda, Chalá; Martínez, Díaz y Martínez Borja.

The Strongest: Viscarra; Wayar, Castillo, Benegas, Aponte; Torres, Saucedo, Ursino; Amaral, Prost y Triverio.

The Strongest vs. U. Católica (18:40 horas de Quito, Ecuador; 19:40 horas de La Paz, Bolivia): Por su parte, The Strongest participa por vigésima octava oportunidad, y desde el 2012 lo hace en forma ininterrumpida. Por la segunda fase previa eliminó al uruguayo Plaza Colonia, que ganó por 2-0 en Montevideo, pero The Strongest se tomó la revancha en La Paz por 3-0.

The Strongest vs. U. Católica (18:10 horas de Quito, Ecuador; 19:10 horas de La Paz, Bolivia): En la temporada de 2022, el técnico argentino Miguel Rondelli ascendió a varios jugadores desde las categorías menores del club, que los reforzó, de manera especial, con los delanteros colombianos Cristian Martínez Borja, Rodrigo Rivas y el goleador del equipo, el panameño Ismael Díaz.

The Strongest vs. U. Católica (17:45 horas de Quito, Ecuador; 18:45 horas de La Paz, Bolivia): Entre las expectativas del equipo ecuatoriano está la recuperación o no del atacante argentino Lizandro Alzugaray, que se lesionó en el partido de ida ante Bolívar, pero en su puesto viene actuando el ecuatoriano Walter Chalá.

The Strongest vs. U. Católica (18:00 horas de Quito, Ecuador; 19:00 horas de La Paz, Bolivia): Entre los refuerzos extranjeros con que cuenta The Strongest constan los defensas, el paraguayo Ismael Benegas, el uruguayo Gonzalo Castillo; los centrocampistas, el argentinpo Luciano Ursino, el uruguayo Rodrigo Amaral; los atacantes, los argentinos Martín Prost, Enrique Triverio y el brasileño Rafael Lima.

La Universidad Católica de Ecuador superó por un global de 3-1 a Bolívar, resultado que les permitió acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Miguel Rondelli buscarán a como de lugar sentenciar la llave en el duelo de ida e ir a la altura con un resultado cómo a su favor. ¿Podrán imponerse y hacer respetar la condición de local?

Por otro lado, The Strongest llegó a esta instancia de la Copa Libertadores tras superar a Plaza Colonia por un global de 3-2. Sin bien el equipo 'Aurinegro' no pudo de visita por 2-0, los dirigidos por Christian Díaz supieron usar el factor de la altura a su favor y terminaron dándole vuelta a una difícil llave. ¿Se repetirá la historia o caerán sucumbidos ante el poderío ecuatoriano?

Universidad Católica de Ecuador: Darwin Cuero; José Carabali, Yuber Mosquera, Rockson Rentenria, Gregori Anangonó, Facundo Martínez, Kevin Minda, Santiago Zamora, Ismael Díaz, Walter Chalá, Christian Martínez.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Diego Wayar, Gonzalo Castillo, Ismael Benegas, Juan Aponte, Fernando Saucedo, Luciano Ursino, Henry Vaca, Rodrigo Amaral; Martín Prost, Enrique Triverio.

El duelo por la fase 3 de la Copa Libertadores entre la Universidad Católica de Ecuador vs. The Strongest será transmitido por las pantallas de ESPN y Fox Sports 2. En caso lo veas por internet tienes las opciones de Facebook Watch y Star Plus +.

Debes descargar la app oficial de Facebook y dirigirte a la opción Watch. Después, realiza la búsqueda de la página de Conmebol Libertadores. De esta manera, podrás disfrutar del duelo entre la Universidad Católica y The Strongest.

El duelo entre Universidad Católica de Ecuador vs The Strongest se disputará a las 07:30 p.m. hora de Perú y Ecuador - 08:30 p.m. hora de Bolivia. Aquí podrás revisar los principales horarios del compromiso en distintos países del mundo.

México: 06:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 07:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 08:30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 09:30 p.m.

Estados Unidos: 06:30 p.m.