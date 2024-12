Didier Deschamps quedó atrapado en terraza del hotel y pidió ayuda a 'hinchas'

Pero, ¿cómo sucedió este incidente? Deschamps salió para la terraza del hotel Athenaeum Hilton en la ciudad de Bucarest, y sin darse cuenta, la puerta se le cerró y ya no podía regresar a su habitación.

Tras ello, el entrenador no tuvo mejor idea que dirigirse a los hinchas que se encontraban en los exteriores para pedirles ayuda y manifestarle lo que había sucedido en el recinto. Al ver esta situación, un grupo de hinchas se dirigieron a los recepcionistas para que auxilien al estratega.

“Hoy, puedo decir que ayudé a Didier Deschamps, atrapado en la terraza de su hotel en Bucarest. Este Erasmus, definitivamente, ya no tiene sentido. Pongo la prueba (el vídeo) de todos modos (algún lector no se lo creía). No llamó desde su pequeño tejado pidiéndonos que fuéramos a recepción”, señaló.