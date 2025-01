Xavi desmintió el retiro del 'Kun' Agüero: "Lo que ha salido no es cierto"

Felicidad y tranquilidad. Barcelona quiere dejar atrás los malos resultados y encontrar su mejor versión deportiva. Por esa razón decidieron apostar por Xavi Hernández . El exjugador que nació en la cantera del club no le corrió al reto y este sábado volvió al Camp Nou, pero esta vez como entrenador.

El periodista Gerard Romero indicó que los problemas cardíacos del 'Kun' no son leves y el delantero ya tomó la decisión de poner fin a su carrera futbolística.

"Del 'Kun' Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablamos con él. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al fútbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico", indicó el estratega.