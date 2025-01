Xavi ganó su primer derbi: Barcelona venció 1-0 a Espanyol en la fecha 13 de LaLiga

📝 Ja coneixem l’onze de Vicente Moreno per jugar el derbi! ⚪️ 🔵💪 Som-hi, equip! A per totes! #RCDE | #BarçaEspanyol pic.twitter.com/VP1yGsgjGs

AQUÍ Barcelona vs Espanyol juegan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO HOY sábado 20 de noviembre por la jornada 14 de LaLiga a partir de las 15:00 horas de Perú y 17:00 de Argentina. La transmisión Live Streaming y gratis por internet sin cortes lo podrás disfrutar a través de DirecTV Sports y DirecTV Go , pero además, podrás conectarte al minuto a minuto de LIBERO.pe , que te traerá todas las incidencias al instante como los videos, goles, resultados y resumen completo.

"Jugamos un derbi y no podemos fallar. Ganando un derbi siempre sales reforzado. Intentaremos jugar bien, tener la posesión, no especular, presionar alto y jugar a campo contrario, así creemos que es más fácil ganar. Estamos novenos y tenemos urgencias en la clasificación", anticipó Xavi en la previa del partido.

Eso sí, no se animó a confirmar el once que arrancará. Lo que sí está claro es que no contará con Pedri, Dembélé, Dest, Sergio Agüero, Martin Braithwaite y Ansu Fati. "No lo tengo decidido. Valoro mucho cómo están los jugadores en el entrenamiento, mis sensaciones también son buenas con los jóvenes, no solo con los que ya estaban en el primer equipo. Están preparados y alguna sorpresa podrá haber, lo decidiremos después del entrenamiento de esta tarde".