El emotivo mensaje de Vanessa Terkes a los hinchas de Alianza Lima

El duro momento de Alianza Lima frente a la invasión que sufrió la explanada del estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ afectó a la mayoría de peruanos, incluso a los hinchas de Universitario de Deportes, como es el caso de la actríz Vannesa Terkes , quien se pronunció con un mensaje solidario a los ‘blanquiazules’.

A pesar de haber expresado su hinchaje a muerte con la ‘U’, la esposa del exarquero, George Forsyth, utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con el accionar los integrantes de la iglesia cristiana ‘Aposento Alto’, que tomaron posesión de las instalaciones del ‘coloso’ de La Victoria.

“No es ningún secreto que soy hincha de la 'U' pero lamento mucho por todo lo que está pasando el equipo que nos ha dado tantos buenos partidos... un saludo y todo mi apoyo a todos mis amigos Aliancistas. Esta foto demuestra sin duda que son una gran familia, vamos con fuerza!!! sus amigos de otros equipos estamos con ustedes”, expresó mediante su cuenta de Instagram.

Asimismo, la actríz compartió un video en el que anunció que George Forsyth “estudia” las formas para ayudar a Alianza Lima. “Sigue estudiando cómo defender a su equipo”, encabeza en las imágenes del exjugador con varios documentos en la mano.

EL DATO

George Forsyth también envió mensaje mediante sus redes sociales. "He tratado de calmarme todo el día, pero no se me va la rabia. Todos juntos a defender nuestra casa", posteó.