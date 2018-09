Exdirectivo de Alianza Lima acusa a Guillermo Alarcón como responsable de la invasión al estadio Matute

Fernando Farah uno de los exdirectivos de Alianza Lima se refirió a la posesión de la explanada del estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ por integrantes de una iglesia cristiana, e hizo una grave acusación al expresidente del club ‘blanquiazul’, Guillermo Alarcón, señalándolo como responsable del incidente que podría dejarlos sin la explanada del ‘coloso’ de La Victoria.

"Este es un tema que produce indignación, sobre todo sabiendo que el que comenzó con este trabajo fue Guillermo Alarcón mientras fue parte de esta red de tráfico de terrenos. El club y todas las personas que viven naturalmente de manera legal no tenían como enfrentarse a esta gente, que dominaba el Poder Judicial y Registros Públicos",entatizó con molestia, Farah a ‘ATV’.

Además, el exdirectivo ‘grone’ recordó la crisis que el club atravesó en las manos de la gestión de Alarcón, que incluso estuvo cerca de provocar el descenso de Alianza Lima por la falta de pagos a la planilla, y a los trabajadores del estadio.

"Alarcón entró al club con una careta de una persona que quería a la institución, pero lo que realmente quería era su bolsillo y sus intereses. Llevó al club a una situación paupérrima, donde no había luz, agua y ni siquiera un lugar para entrenar. Teníamos que ir al estadio para ayudar a la olla común que había para los trabajadores. Incluso, recuerdo que un año tuvimos que ir con la plata de la planilla a la ADFP para cerrar porque sino descendíamos", agregó.

Finalmente, Fernando Farah detalló que: “La municipalidad no vendió nunca la explanada, ellos se han apropiado de alguna manera del terreno con esta red que ha sido tremenda. Me comentaba ayer una persona que la prisión preventiva de Orellana se acaba en unos días y eso puede quedar en nada. El pastor Santana se cree el mesías pero acá lo que hay es un delito y un tráfico de terrenos ilegal. Alianza tiene que defender su posesión porque ese estadio no funciona sin ese terreno".

EL DATO

Actualmente Fernando Farah es el presidente de la Comisión de Menores de la FPF.